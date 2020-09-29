Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине

29.09.2020, 2:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Запад скептически относится к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Познер на своем официальном сайте заявил, что у него нет оснований подозревать в обмане российских ученых, объявивших о создании антивируса.

Также он не думает, что такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, говорят неправду насчет вакцины от COVID-19. Однако Запад «по-идиотски» воспринимает отечественный препарат, считает он.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. РФ – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», – сказал телеведущий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. москвичей.

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.