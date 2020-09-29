Вступил в силу закон о возможности перевода осужденных ближе к дому

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29.09.2020, 2:08, Новости дня

В РФ вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденных в колонии, расположенные в регионе проживания их ближайших родственников.

Закон был подписан президентом 1 апреля 2020 года. Соответствующие изменения, касающиеся в том числе и осужденных к принудительным работам, внесены в Уголовно-исполнительный кодекс России. Согласно закону, по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний при наличии такой возможности он может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте России, где живут его родные, передает ТАСС.

Если в указанном регионе нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в регион, который находится ближе к месту проживания родственников. При этом под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

В законе уточняется, что в случае отсутствия в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуждения типа исправительного учреждения, предусмотренного приговором, заключенный направляется в ближайший регион, а не в любой иной, как сейчас.

Напомним, в марте число заключенных в РФ достигло исторического минимума.



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