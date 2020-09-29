Бывшие дипломаты призывают распространить санкции по Беларуси и на Россию

29.09.2020, 1:50, Новости дня

В то время как европейские государства продолжают дискутировать о санкциях в отношении Беларуси, некоторые бывшие дипломаты и аналитики призывают принять меры не только в отношении президента Александра Лукашенко и других белорусских чиновников, но и в отношении его союзников в России.

«Ограниченный масштаб этих санкций может подорвать их эффективность», – считает бывший шведский дипломат Андерс Ослунд.

По его словам, санкции должны быть призваны не только наказать тех, кто участвовал в фальсификации выборов, но и добиться, чтобы ни белорусы, ни россияне не стали оказывать помощь режиму Лукашенко в подавлении демократического движения в стране.

Ослунд убежден, что Запад должен не только наказать причастных к репрессиям Лукашенко, но и выявить и подвергнуть санкциям его союзников в России.

«Агенты российской дезинформации из RT и других государственных СМИ уже известны и должны быть наказаны. Данные о полетах между Москвой и Минском свидетельствуют, что российские советники по безопасности и высокопоставленные кремлевские чиновники также участвовали в координации подавления продемократической оппозиции в Беларуси. Санкционные меры со стороны ЕС и США в ответ на кризис в Беларуси должны отразить и это», – отметил Ослунд в комментарии для «Атлантического совета».

Страны Балтии уже ввели санкции в отношении 30 белорусских чиновников. Европейский союз подготовил список из 40 должностных лиц, предусматривающий визовые и финансовые санкции. Но введение санкций было отложено из-за отказа Кипра одобрить инициативу, если блок не наложит санкции на Турцию в связи со спором о правах на бурение нефти в Средиземном море.

На прошлой неделе Лукашенко был приведен к присяге на шестой срок без особой помпы и огласки. Лидеры оппозиции и правительства западных стран объявили инаугурацию незаконной. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую оппозиция считает истинным победителем выборов, настоятельно призывает ЕС выполнить санкционные угрозы. В этом месяце она встретилась с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«У лидеров ЕС есть причины не вводить санкции, но я попросила их быть смелее, – сказала Тихановская после встречи с министрами. – Санкции важны для нашей борьбы, потому что это часть давления, которое может вынудить так называемые власти начать диалог с нами».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что лидер Беларуси должен уйти в отставку.

«Очевидно, что он должен уйти, – сказал Макрон еженедельному журналу Le Journal du Dimanche. – Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии, и которая держится силой. Очевидно, что Лукашенко должен уйти».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил западные страны в попытке посеять «хаос и анархию» в бывшей советской республике.

«Мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию в стране», – сказал он в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН.

Со дня выборов на улицы Беларуси вышли десятки тысяч человек. Около 12000 человек были задержаны. Некоторым видным активистам протестного движения угрожали, что у них отберут детей.

На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британское правительство готовит санкции против должностных лиц в Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов или насильственное подавление уличных протестов.

Рааб сказал, что британские санкции будут объявлены в координации с США и Канадой. Он выразил сомнение по поводу санкций в отношении России, назвав отношения между Лукашенко и Путиным сложными и неоднозначными.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев, чьи реформы проложили путь к прекращению холодной войны и распаду Советского Союза, призвал к мирному урегулированию белорусского кризиса. Он также предостерег все внешние силы, включая Россию, против вмешательства в ситуацию, из чего можно сделать вывод, что он не одобряет попытки Путина возродить подписанный в 1999 году договор о создании союзного государства России и Беларуси.

В интервью российскому новостному сайту РБК Горбачев выступил с похвалой в адрес протестующих: «Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо».

В интервью британской газете Sunday Times Горбачев подчеркнул, что не одобряет любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси: «Все страны должны вести себя очень осторожно. Не следует вмешиваться извне. Мы должны дать белорусскому народу возможность самостоятельно найти выход из сложившейся сложной ситуации».

Судя по всему, Горбачева беспокоит, что события в Беларуси могут серьезно ухудшить отношения между Востоком и Западом. Он сказал, что отношения между Западом и Россией необходимо восстановить, чтобы гонка ядерных вооружений не вышла из-под контроля.

В интервью Горбачев сказал, что победитель президентских выборов в США должен попытаться провести встречу с Путиным, напомнив, как он сам встретился с президентом Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году, в результате чего две державы отказались от более 2000 ядерных ракет малой и средней дальности.

«Ситуация очень тревожная, – сказал Горбачев. – Каким бы ни был результат выборов, нам необходимо возобновить диалог, чтобы выйти из этой замороженной ситуации».