Президент Трамп: в ближайшие недели будут распространены 150 млн экспресс-тестов

29.09.2020, 1:50, Новости дня

Выступая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент Трамп заявил, что в ближайшие недели будут распространены 150 миллионов экспресс-тестов компании Abbott.

«Вот наш план: 50 миллионов тестов пойдут на защиту наиболее уязвимых сообществ, что мы всегда обещали сделать. В том числе 18 миллионов для домов престарелых, 15 миллионов для интернатов для проживания престарелых людей с особыми потребностями, 10 миллионов для учреждений по уходу на дому и хосписам и почти 1 миллион для колледжей и университетов, которые исторически были черными, а также колледжей племенных наций. Штатам и территориям будет предоставлено 100 миллионов экспресс-тестов по месту жительства для поддержки усилий по немедленному и быстрому восстановлению их экономики и школ», – заявил Дональд Трамп.

Американский президент отметил, что это позволит каждому штату на регулярной основе проверять каждого учителя, который в этом нуждается.

«Это продолжает наши критические усилия по использованию тестирования для защиты общин с высоким уровнем риска. Эти новые экспресс-тесты Abbott просты в использовании и дают результаты всего за несколько минут. Вы получите результат максимум за 15 минут», – подчеркнул президент США.

Американский лидер также отметил, что в ближайшее время появятся вакцины.

«У нас уже есть четыре отличные компании. Они находятся на заключительной стадии тестирования, и, судя по тому, что мы слышим, результаты будут очень необычными», – добавил он.