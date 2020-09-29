 

США собрались ввести санкции против системы денежных переводов Ирана

29.09.2020, 1:48, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа изучает целесообразность ужесточения односторонних экономических санкций против финансового сектора Ирана, включая банки и участников действующей в мусульманских странах неформальной системы денежных переводов «хавала», сообщили источники Bloomberg.

В публикации отмечается, что возможное ужесточение американских экономических санкций в отношении Тегерана нацелено на устранение ряда финансовых лазеек, позволяющих Тегерану получать доходы. При этом в случае принятия соответствующего решения США могут внести в черный список 14 иранских банков. Санкции также могут затронуть участников действующей в мусульманских странах неформальной системы денежных переводов «хавала», которой иранцы пользуются для перечисления и получения средств, передает ТАСС.

В качестве обоснования для секторальных санкций против финансового сектора Ирана авторы проекта предлагают использовать подписанный в январе указ Трампа, касающийся добычи полезных ископаемых и строительства.

Кроме того, источники утверждают, что санкции якобы могут помешать кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену в случае победы на выборах возобновить соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Согласно публикации, проект обсуждается в Белом доме, и пока еще не был направлен на рассмотрение президенту США Дональду Трампа. Ряд сотрудников американской администрации первоначально восприняли идею ужесточения санкционного режима крайне негативно, опасаясь чрезмерного усугубления ситуации в Иране под воздействием новых рестрикций и уже действующих вкупе с последствиями пандемии коронавируса нового типа. Однако, по поступающим данным, сторонники новых санкций упрочили позиции в администрации США.

Напомним, в прошлый четверг США ввели санкции против судей и тюрем Ирана.

Кроме того, 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Москва опровергла заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана, назвав заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». В МИД РФ расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности [ООН], проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом». Позже МИД РФ заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что с 8 мая 2018 года США не являются участником СВПД (ядерной сделки с Ираном) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».



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