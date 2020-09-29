Мнение: Письмо: “Как можно не лайкнуть Богиню?”

29.09.2020, 1:45, Разное

В этом письме онегин влюбился в белладонну.

Описывает эмоционально, вам понравится.

well_sorry

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Открыл вас для себя после прочтения вашей книги, затем запоем прочитал весь ваш ЖЖ. Поздно, конечно, они появились в моей жизни – появись они раньше, вооружённый вашей теорией, многое бы, скорее всего, сделал бы по-другому. Пишу в надежде на разбор, потому что не понимаю, как правильно выпутаться из той ситуации, в которой сейчас оказался.

(По первому же абзацу виден ведущий баг Ученица. Этот баг испортит ему все с его Богиней с самого начала. Женщины не любят мужчин-Учениц, не видят в них мужиков)

Мне 34. Я – вдовец. Дочке 6 лет. Работаю руководителем проектов автоматизации в крупной нефтеперерабатывающей компании. Только полтора года назад, когда дочка достаточно подросла, позволил себе снова заняться сноубордом и танго.

Примерно в это же время мой лучший друг архитектор заставил меня зарегаться в Тиндере. Точнее как заставил – сам меня там с моего телефона зарегал, фотку выставил, анкету заполнил. Я ни разу ничем таким не пользовался, поэтому висела иконка в телефоне и висела – есть не просит, и то хорошо.

И вот однажды в командировке стало как-то так скучно и одиноко, что всё-таки кликнул я на иконку. После нескольких свайпов влево на меня смотрела она. 29-летняя Богиня. Я лайкнул. Ну просто потому что – ну как можно не лайкнуть Богиню?!

Каково же было моё офигение, когда мне сообщили, что у нас match!

– Wow! Ты – мой первый match!

– Обожаю лишать людей девственности 🙂

– Так пошли же пить кофе и праздновать мою дефлорацию!

– Сперва покажи свою инсту.

И вот тут я завис, ведь в моей инсте – сплошная дочь. Спустя пару дней, уже в своём городе, послал-таки ссылку.

– Женатик, значит. А счастье было так близко 🙂

– Я вдовец уже три года.

(Девушка – грубый Штурман, как мы видим. Но так как он с самого начала будет в минусе дисбаланса, штурманство ее его границ не коснется, они будут распахнуты. Таких героинь любят снимать в фильмах, а потом рапунцели ведут себя похабно и грубо как Рапа 2, думая, что это круто)

Дальше – ожидаемая тишина, а через пару дней:

– Запиши аудиосообщение. А то вдруг у тебя стрёмный голос.

Записал – позвал в нём её к себе в гости, обещал оплатить и дорогу, и проживание, с меня экскурсии и всё-такое.

– Я смотрю, ты к себе на проект тестировщика ищешь? Судя по сториз.

– Да. Та, что нашли HR после полугода поисков уволилась в какой-то стартап, не дойдя даже до конца испытательного срока. Решил в этот раз всё взять в свои руки.

– Всегда хотела попробовать тестировщиком, но опыта нет, никуда не берут. Если только через постель попытаться 🙂

И тут у меня села зарядка. Когда часа через два после обхода линии, подключил зарядку, увидел следующее:

– Ладно. Приеду 12-ого в 13:05. Билеты покупать не надо – не бедная. Встречать не надо, я сама напишу, где и когда встретимся. Дочка чудесная.

(Обратите внимание как на фоне ее грубостей красиво смотрится шар про дочку. Это не значит, что надо грубить. Просто посмотрите на эффект и никогда не переслащивайте вашу речь)

Когда впервые увидел её вживую охренел – в жизни ещё лучше, чем на фото. Всё, что смог от шока выдавить из себя – «ты очень красивая». Знаю-знаю, комплимент – полный фейл. Собственно, она и ответила – «ой, давай без этого». Сразу сказала, что вечером уезжает, поэтому времени на всё про всё не так много. Гуляли, водил везде, показывал город, кормил в ресторациях.

(Она все время враждебна из-за зеленого винограда, которым оплетена ее башня. Свести с ума такую женщину мужчине-нерыбе – десять минут. Но наш герой – влюбленный рапан)

Ожидая официанта, спросил:

– А как бы ты себя охарактеризовала одним словом, если бы попросили?

– Сука.

(Здесь надо еще понимать, что это не только ее имидж. Автор не вызывает у нее сексуальных эмоций. Он совсем несексапильный как все мужчины-Ученицы. И ее “ясука” – это вариация Мертвого Жука, Жук Ядовитый)

Смотрел на неё как кролик на удава, но чётко осознавал – я хочу завалить эту лань. Забронировал ей номер, сказал, что это её ни к чему не обязывает, просто вдруг ей так понравился мой город, что она захочет остаться на подольше.

В итоге решила остаться – проводил до ресепшена, уже собираюсь уходить:

– Поднимешься?

В номере спросила – умею ли делать массаж? Сказал, что умею, начал делать. По ходу массажа перевернулась, поцеловала взасос. Ну, думаю, это ж – Богиня, надо чем-то выделиться, покорить. Решил сделать куннилингус. Она очень быстро от него кончила, а когда я решил продолжить дальше, резко остановила, сказала, что уже кончила – дальше ей неинтересно. Попросила на выход. Меня, конечно, бомбануло, но виду не показал – поблагодарил за прекрасный день и вечер и ушёл.

(Вот так они заваливают ланей, кирюши. Три поклона, два букета. Дождавшись приказа, опускаются на одно колено. От куннилингуса она не то что не кончила, отвращение испытала, поэтому и выгнала его. Женщин отвращает, когда их половых органов касаются слабые мужчины, это половой отбор. Она сама фрустрирована как все грубые Штурманы, но какой-нибудь печорин почти мгновенно вгоняет такую в транс и они из сексуальной фрустрации сразу падают в аддикцию, как Настя, как Арина, вот такие резкие Штурманы в сериале. А кирюши всегда думают, что таким женщинам надо подчиняться и смотреть им в рот)

Утром написал ей:

– Позавтракаем вместе?

– Я уже уехала. Сорри, ничего не получится у нас. У меня есть парень.

Я был в бешенстве. Через пятнадцать минут подостыл и вот тут-то и совершил роковую ошибку, из-за которой всё потом и пошло по одному месту. Знаю, что надо было отпустить и ничего не отвечать, но я же не читал тогда ни вашу книгу, ни блог 🙁

(Мой блог сам по себе не сделает вам самоуважение, разве что к нему побудит. Если у вас есть самоуважение, вы не будете сливаться, а если нет, блог не поможет)

В общем, я ответил:

– Ты хотела быть тестировщиком. Это желание ещё в силе?

– Конечно.

– ОК. Шуры-муры – отдельно. Бизнес – отдельно. Могу быстро тебя обучить, подготовить к собеседованию, а дальше уж от тебя зависит. Если собеседование пройдёшь, постараюсь выбить хороший оффер.

– Зачем тебе это надо? Я же тебя послала.

– Раз на моём пути появился человек с запросом, которому я могу с этим помочь, значит я обязан помочь.

– Нахрена?

– Карму берегу. Если согласна, шли имейл, вышлю туда всё, что надо для обучения.

(Карму еще приплел. Как будто есть такая карма “осел”)

Через два дня прислала. В общем, дистанционно обучил её всему, чему мог, подготовил её к собеседованию. Собеседование она прошла не очень, но я убедил HR, что видно, что мозги у неё есть, а всё остальное приложится – беру под свою ответственность, тем более та, что нашли они, уволилась.

Потом выбил у начальника достойный оффер, чтобы перекрыть релокацию и её текущую столичную зарплату.

– Блин, оффер классный, но у меня же тут парень.

– Получишь опыт и вернёшься на ещё большую зарплату. А пока – distance relationships ваше всё.

– Я не верю в distance relationships.

– Зря. У меня с женой так было. И ничего. Но решать тебе. Всё, что от меня зависело, я сделал.

– Ты же понимаешь, что между нами всё равно ничего не будет? Я в любом случае навсегда останусь тебе благодарна, но это всё.

– Я знаю, на что иду.

Через пару дней написала, что поговорила с парнем – он сказал: «Конечно, едь, нельзя терять такую возможность».

И вот, спустя месяц после нашего знакомства, она в свой первый рабочий день сидит в нашем отделе.

Именно в этот момент я и понял, что за херню я наворотил 🙁 Это ж теперь она будет всё время рядом со мной, на виду! А я буду перманентно страдать и думать, что я натворил и вообще идиот! Не говоря уже про самооценку, самоуважение, mee too и харрасмент! С другой стороны, блин, ну мне реально был нужен тестировщик. И, блин, мне реально хотелось её завалить!

(Продолжает заваливать, встав на четвереньки и подставив спину)

На обеде пошли пить кофе на улицу. Я не выдержал и ляпнул – мог бы промолчать, но подумал, да, блин! Какого хрена?! Хочу и могу и скажу!

– Блин, так бы и засосал тебя сейчас!

– Спокойно. Мы теперь – просто друзья.

– Вот так сразу во френдзону?

– Ты знал, на что идёшь. Сам же сказал. Если наврал, то я сейчас же увольняюсь.

– Знал-знал. Спокойно. Просто захотелось сказать, вот и сказал. На прощание. Перед френдзоной.

– ОК. Мне нужно, чтобы ты оставался в адеквате. Иначе моя карьера тестировщика закончится так же быстро, как началась.

(“Засосать”. Мастер эротического слога как все онежьи онегины)

А дальше начались мои страдания – работать бок о бок с ней, объяснять всё, разжёвывать, бэйбиситтить, прикрывать косяки, слушать всякую хрень о том, как ей тяжело и страшно, что не получится. Слушать, как ей тут одиноко и скучно после столицы, как она скучает по парню. И прочее, прочее, прочее. Мне хотелось её прибить. И себя заодно за то, что подписался подо всё это. Но что уж теперь.

(В любой момент мог ее послать, на самом деле, сказав, что передумал с ней работать. Но ему кажется, что выхода нет. Корона Спасателя хуже тюрьмы)

И при этом блин она была такая Богическая! Ну вот как можно не бороться за такую?! Всё равно уж делал всякие сюрпризы под соусом – это чисто по-дружески, это чисто, чтобы ты не скучала и полюбила мой город, а то уволишься ещё от осенней хандры, а мне это как руководителю невыгодно. По крайней мере не сейчас.

(И он действительно считает, что бороться – это унижаться, что, если вести себя как тряпка, эта богиня почувствует в нем мужика и захочет его)

То сырники на завтрак привезу ей домой. То сертификат на тайский массаж.

– Хорошо ты ухаживаешь. Красиво. Жаль, не за той.

– Это не ухаживания. Это по-дружески.

– Ну-ну…

С дочкой познакомил – пару раз по дороге отвозил её домой мимо детского сада. Дочка на неё нормально отреагировала – она на неё тоже, сказала, что вылитая я, а глаза, наверное, мамины.

На ноябрьские к ней приезжал её парень. Они поссорились. Мне как другу пришлось выслушать эту животрепещущую историю. В общем, в какой-то момент я уже и правда подуспокоился и воспринимал её как ну вот такого странного друга с предысторией. Забил как-то. Подумал, ну у всех бывают ошибки молодости, а у меня будет ошибка среднего возраста.

Когда открылась горнолыжка, решил показать ей и это, что вот у нас и такое есть. Подарил ей сертификат на разовое занятие с инструктором по сноуборду.

– Почему сноуборд, а не горные лыжи?

– Потому что я – сноубордист, а сноубордисты ненавидят лыжников.

В итоге, когда приехали на горнолыжку, она поменяла инструктора по сноуборду на инструктора по горным лыжам, т.к. стоили они одинаково. И вот я катаюсь на сноуборде, а она на горных лыжах. Что тут скажешь? Сука.

В общем, после этого я окончательно забил. В какой-то момент она спросила – что ещё тут у вас есть интересного? Я сказал, ну не знаю, можешь прийти на милонгу – там можно потанцевать танго, если умеешь. Сказала, что танго это для старпёров, но затем почему-то всё же пришла – типа позырить. Ну думаю пришла и пришла. Мне то что? Танцую себе со всеми и всё.

(Благодаря сноуборду и танцам он немного вышел из своей коленно-локтевой позиции, перенес фокус с нее на другие дела, поэтому липкость его снизилась и сейчас она начнет немного подкатывать)

После милонги на следующий день написала мне в личку:

– Талантливый ты мужик. Даже гениальный где-то. По тебе прям сцена плачет.

Ничего не ответил. В лифте:

– Что, совсем уже не интересую я тебя?

– Так… Что происходит? Я вообще-то во френдзоне. Ты забыла?

(Ну вот он немного снизил плюс ее, но совсем ненадолго)

Тут в лифт вошли. Вечером по инсте вижу, что ездила кататься на лошадях. Думаю, ну, наконец-то, хоть что-то сама в этом городе нашла и себя развлекла без моей помощи.

(А вот здесь у его короны Спасателя ЗВ появился, якобы он рад, и сейчас под ЗВ он опять начнет вниз уходить)

Вечером пишет, что сильно болит спина, не могу ли я приехать и сделать ей массаж? Ответил, что дочку не с кем оставить. Утром на работу не вышла, взяла отгул за свой счёт, спина болит адски, всё ещё нужен массаж. Договорился с няней, вечером приехал делать ей массаж.

И пока делаю понимаю, что кажется сейчас всё будет. В общем, всё происходит, трахаю её на столе, она берёт меня за челюсть и такая:

– Ты – моя сучка.

Я резко останавливаюсь:

– Вообще-то, я – своя собственная сучка.

Вынимаю член и ухожу.

(Ну сказал бы хоть “я не сучка, я кобель” или “сама ты сучка”, но он зачем-то ответил как дурак. Хорошо хоть не согласился с ней, не сказал: “ооо, даа, надень на меня свои чулочки”. А то всякое бывает у этих кирюш, согласившихся быть подружками)

Вдогонку пишет:

– Отличный день. Вчера поскакала на коне. Сегодня на твоём члене.

Меня как отрубило. Ничего не отвечаю, никак не реагирую, на работе вообще не подхожу, полностью передал её старшему тестировщику. В итоге сама как-то вызвала на разговор, сказала, что не хочет быть в ссоре, что перегнула палку, что секс был отличным, но это был просто секс – по дружбе, под настроение и, да, давай останемся друзьями.

Меня так выбесило это всё, что мне захотелось сделать ей побольнее:

– Всё нормально. Считай, что ты просто прошла испытательный срок. Теперь можешь обвинить меня в харрасменте.

– Хорошая попытка, но я видела приказ ещё три дня назад. Я и так его прошла. А тебя трахнула, потому что сама хотела.

(Здесь видно, почему Спасатели сливаются всегда? Они думают, что делает девушкам больно, намекая, что “завалили”. Именно поэтому они всегда сидят во френдзоне)

Ничего не ответил. Потом написала мне: «Боже! Ну почему нельзя просто дружить?!» Начал встречаться с другими девушками, но понимал, что блин – пальто не то! Все не идут ни в какое сравнение с ней. Ни эмоционально, ни интеллектуально.

(Эмоционально она очень много ему дала, да. И беседы их интеллектуальны очень)

Как-то постепенно помирились, стали общаться – хотя бы просто на рабочем уровне, работать-то надо. Пока был карантин рассталась со своим парнем, познакомилась и стала жить с другим. И вот в августе ушла в отпуск, уехала в Адлер одна (парня с работы не отпустили) и пригласила меня на выходные на море – отпраздновать годовщину дружбы. Просто дружбы! Ну думаю, ладно, почему бы и нет. Это странно, но весело, заодно отдохну, два отгула возьму, чтобы подольше на море побыть, пока всё снова не прикрыли.

Приезжаю я в общем в Адлер, иду на встречу в ресторан «Кокос» – праздновать годовщину дружбы, а там она и какой-то парень – знакомься, это Р. Я в шоке – в смысле?! В общем, от скуки там нашла кого-то себе и развлекается – якобы, просто пляжные пососушки. Ну у меня возмущение даже не от того, что тут какой-то парень, а то, что меня получается даже как друга променяли! Это ж наша годовщина дружбы как бы нет? Я сдержался, нормально пообщался с ними и ушёл потом. Она вдогонку: «Злишься на меня?» А я удалил чат.

(Она тоже мужикам сливается как все доярки, и его им сливает)

– Ты удалил год наших отношений!!!

– Прости, но я чётко осознал, что у нас нет никаких отношений.

– Я сразу сказала, что сука.

– Ты не сука. Просто дура.

Она потом ещё что-то писала, но я не отвечал.

И уже потом я понял, почему меня ещё всё это взбесило. Прикол в том, что этот Р. с виду прям как я, только моложе на 10 лет. Вообще прям тот же типаж. И мне стало интересно. Зашёл в инсту её, нашёл инстаграмм и бывшего, и теперешнего парня её – и все типажом как я! Все! Просто моложе! Лет на 10-15. Все патлатые сноубордисты или сёрферы нордического типа. И я просто не понимаю – ну чем я хуже-то тогда? Возрастом?

(Он не понимает, что большинство мужчин не ведут себя как тряпки, хотя бы в начале. Тем и лучше его)

Так зачем надо было мутить всё это? А больше всего бесит, что все другие девушки ну реально ни в какое сравнение с ней не идут! Как блин забыть её теперь?! Она же всё время под боком и на виду. Бесит прям меня. Желание только одно – уволить. Но теперь это не так-то просто. Это же реально можно уже как харрасмент выставить.

(Он еще в принципе трусливый. Все Спасатели постоянно боятся кого-то ущемить. Сидят у плинтуса и все равно им кажется, что они кого-то притесняют, харасят, абьюзят, офенсят и молестят)

И всё из-за гордыни! Потому что я тогда год назад подумал – нет уж, мне так отвечать нельзя, не мытьём так катаньем тебя завоюю!

Что теперь делать? Как быть? Как с глаз долой её убрать или как-то по-другому избавиться? Как забыть? Как смотреть на неё, но не видеть?

(Осознать, какой вы жалкий в ее глазах. Сразу придет десять вариантов выхода. Пока не осознаете, ни одного)