Бывший глава предвыборного штаба Трампа пытался совершить суицид

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29.09.2020, 1:20, Новости дня

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл госпитализирован после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщила Sun Sentinel, ссылаясь на заявление полиции.

По информации газеты, мужчина находился в своем доме в городе Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, когда его жена вызвала полицию. Она заявила, что муж вооружен и угрожал совершить суицид.

Правоохранители уговорили Парскейла выйти из дома, после чего он добровольно сдался полиции и его отвезли в больницу. 

В июле 2020 года Трамп сменил главу предвыборного штаба. На место Парскейла пришел Билл Стипен.

В 2016 году Трамп также летом в преддверии выборов сменил руководителя штаба, назначив на эту должность политтехнолога Пола Манафорта. Однако скандал с обнародованием данных “амбарной книги” украинской Партии регионов вынудил тогдашнего кандидата в президенты от республиканцев уже через два месяца понизить статус Манафорта – менеджером избирательной кампании стала Келлиэнн Конвей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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