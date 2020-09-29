“Власти” Карабаха заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку эту информацию назвали ложной

29.09.2020, 1:20, Новости дня

В районе Нагорного Карабаха сбит самолет военно-воздушных сил Азербайджана, заявил 28 сентября в эфире армянского телевидения пресс-секретарь “президента нагорно-карабахской республики” Ваграм Погосян. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

Погосян утверждает, что это произошло в районе города Мартуни.

Другой информации он не указал.

“РИА Новости” сообщало, что пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян подтвердил им информацию о сбитом “карабахскими силами” азербайджанском самолете Ан-2.

Такой самолет, который в народе называют “кукурузником”, использовался в годы СССР для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, в учебных и сельскохозяйственных целях. О наличии Ан-2 в составе ВВС Азербайджана данных нет, отметило РБК.

Позже “РИА Новости” убрало из своей новости упоминание об Ан-2.

В министерстве обороны Азербайджана информацию о сбитом военном самолете опровергли, сообщает “Интерфакс”. Руководитель пресс-службы ведомства Вагиф Дяргахлы назвал такие сведения ложными и такими, что носят дезинформационный характер. По его словам, вся авиация армии Азербайджана исправна и находится в местах дислокации.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.