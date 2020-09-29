ШОС выразила обеспокоенность обострением нагорно-карабахского конфликта

29.09.2020, 1:08, Новости дня

Шанхайская организация сотрудничества обеспокоена обострением нагорно-карабахского конфликта, надеется на скорейший отказ сторон от применения силы, говорится в заявлении генерального секретаря Владимира Норова.

«В Шанхайской организации сотрудничества крайне обеспокоены обострением положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Выражаем надежду на скорейший отказ противоборствующих сторон от применения силы и начало переговорного процесса на основе принципа мирного разрешения споров в интересах обеспечения безопасности и стабильности в регионе», – передает РИА «Новости» текст опубликованного заявления.

В состав ШОС сейчас входят восемь стран – Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны – Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются «партнерами по диалогу ШОС» – это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Отмечается, что ШОС подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию многостороннего многопрофильного взаимодействия с Баку и Ереваном как партнерами по диалогу ШОС в контексте укрепления атмосферы взаимного доверия, дружбы и добрососедства на пространстве Евразии.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.