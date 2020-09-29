В Кремле прокомментировали рост случаев заражения коронавирусом

29.09.2020, 1:08, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в РФ растет, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, во всех регионах разные ситуации и, конечно, здесь губернаторы должны и они и действуют, исходя из ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют. Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное – особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что президент Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут n вопрос коронавируса.

«По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится», – сказал он.

В Кремле также заверили, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться.

«Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться, я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всем известными механизмами для изложения своей озабоченности или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о том, что в регионах прошли пикеты медработников, которые жалуются на неисполнение поручений по коронавирусным выплатам, планируется ли разбираться с этими ситуациями.

Он пояснил, что на портале госуслуг есть отдельная страница, где можно описать конкретный случай с невыплатами медицинским работникам.

«Надеюсь также, что были также использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на региональном уровне, с руководством больниц, но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном», – добавил Песков.

Говоря о причинах ситуации, он призвал не обобщать, а рассматривать каждый случай отдельно.

«Здесь нельзя какие-то обобщающие суждения выносить, потому что каждый случай имеет свои причины, как правило, они технические. Именно эти причины нужно за счет методичной и последовательной работы исправлять», – подчеркнул Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 27,0% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлен 1 млн 159 тыс. 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 945 тыс. 920 человек, из них 2702 человека вылечились за последние сутки.Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 тыс. 385 человек. Накануне, 27 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7867. Таким образом, число новых случаев выросло на 268.