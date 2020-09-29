LG выпустит уникальный телевизор-свиток по цене 85 тысяч долларов

29.09.2020, 1:05, Новости дня

Как сообщили представители компании LG, новая модель уникального телевизора Signature OLED TV R попадет в продажу уже в октябре. Устройство называют свитком за необычную гибкость экрана, который при желании можно скрутить в рулон.

Также известно, что данная модель была признана одной из лучших разработок на рынке телевизоров. Правда, этот статус устройство получило почти два года назад.

Разработчик обещает экран с диагональю 65 дюймов и огромную цену – целых 85 тысяч долларов, которые покупатели должны будут отдать за инновационный телевизор. Развернуть гибкий экран и подготовить приемник к работе можно будет всего за несколько секунд. Впрочем, подробности наверняка производитель сообщит сам во время презентации, которая состоится еще до начала продаж.