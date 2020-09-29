Во Франции испытывают тихое шасси для самолета

29.09.2020, 1:05, Новости дня

Специалисты французской компании Safran, а также их коллеги из Boeing проводят в Европе испытания тихого шасси для авиалайнеров. Последние тесты показывают, что уровень шума при посадке удалось снизить.

Как пояснили представители Boeing, в новом пассажирском самолете 787-й модели во время посадки и взлета шасси «ответственно» за 30% производимого шума, который создает дискомфорт как в самих аэропортах, так и на прилегающих к ним территориях.

Чтобы снизить уровень шума от шасси, проведен ряд экспериментов. Полученные данные обрабатываются при помощи специальной компьютерной программы. Разработчики рассчитывают, что их изыскания увенчаются успехом, а большие самолеты в будущем станут взлетать и садиться тише.