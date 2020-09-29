В Госдуме осудили стремление Twitter ввести цензуру

29.09.2020, 0:48, Новости дня

«Это акт политической цензуры. Мы наблюдаем очередное проявление уже ставшего классическим американского подхода к цензурированию соцсетей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя решение Twitter удалить аккаунт РИА Новости из поисковой выдачи.

«Компания Twitter даже не предупредила РИА Новости, не предъявила никаких требований, не уведомила. Обычно в таких случаях, если речь идет о частных лицах, соцсеть уведомляет: мы убираем вас из выдачи по таким-то причинам, или мы временно блокируем ваш аккаунт по каким-то определенным причинам. Здесь ничего такого не было сделано, это классический акт политической цензуры как она есть. Мы наблюдаем очередное проявление уже ставшего классическим американского подхода к цензурированию соцсетей», – подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Как сообщило в понедельник РИА Новости, администрация соцсети Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт этого российского агентства. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. «Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», – сообщила по этому поводу пресс-служба МИА «Россия сегодня».

В августе руководство Twitter сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей. При этом, как отметили в МИА «России сегодня», аккаунты «Голоса Америки» и «Радио Свобода» не снабжены подобными маркировками. «Зато в личном аккаунте (главного редактора RT) Маргариты Симоньян есть пометка «Государственное издание», – отметили в пресс-службе «России сегодня». В информагентстве просят считать это сообщение обращением в Роскомнадзор.

«Компании типа Twitter или Youtube говорят о том, что они соблюдают права пользователей, уделяют большое внимание вопросу толерантности, вопросам соблюдения всех норм и требований закона, – отметил депутат Горелкин. – При этом они часто забывают сообщать об их локализации, где находятся их головные офисы, где они платят налоги».

«Но очевидно, что Twitter – это прежде всего американская компания и действует она в соответствии с американскими законами и подчиняется требованиям американских властей, – указал Горелкин. – С учетом международной ситуации мы видим, что ни о каких правах пользователей речи здесь быть не может. В этой связи я уже много раз говорил о том, что нам нужно заниматься локализацией крупных международных корпораций в России, принуждать их открывать офисы в нашей стране».

Депутат убежден, что российским законодателям нужно принимать норму о том, что, если компания работает в России, зарабатывает здесь деньги, они должны открывать полноценное представительство.

«Официальная статистика говорит нам о том, что государственные ведомства, госкомпании в рамках своих рекламных кампаний официально размещают рекламу в том числе и в Twitter, и в Facebook, еще в ряде компаний за несколько миллиардов рублей в год, – заметил Горелкин. – Я бы сформулировал, что нужно не рекомендовать размещать деньги наших налогоплательщиков, государственные деньги в рекламных бюджетах компаний, которые не соблюдают российское законодательство и проповедует практически правовой нигилизм в отношении нашей страны».

Вместе с тем, депутат высказался против предложений «наказывать» иностранные соцсети, искусственно замедляя их трафик в России. «Это бьет по нашим рядовым пользователям, по нашим гражданам, которые пользуются той или иной соцсетью, – указал Горелкин. – Я против инструментов, которые ухудшают положение наших граждан. Но за инструменты, которые ухудшают финансовую отчетность правовых нигилистов».