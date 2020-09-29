 

Между гипертонией и носовыми кровотечениями действительно есть связь

29.09.2020, 0:20, Разное


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Между гипертонией и носовыми кровотечениями действительно есть связь. Это показали корейские ученые, которые опубликовали свое исследование в JAMA Otolaryngology Head Neck Surgery.

Предположения о том, что между спонтанными носовыми кровотечениями (эпистаксисом) и гипертонией есть связь, высказываются давно. Однако научного консенсуса по этому поводу не существует, поскольку до последнего времени научные доказательства были невысокого качества, а некоторые исследования не демонстрировали связи между этими явлениями.

В новом исследовании участвовали более 35 тысяч человек, страдающих от гипертонии, и такая же по численности контрольная группа, в которую входили люди с нормальным артериальным давлением. За участниками наблюдали в течение более 14 лет.

Согласно этому исследованию, у людей с гипертонией вероятность носовых кровотечений была выше на 47%. Кроме того, эти кровотечения были тяжелее, чем у людей с нормальным артериальным давлением. Гипертоники в 2,7 раз чаще попадали в больницы по поводу этой проблемы, им в четыре раза чаще проводили тампонаду носа для остановки кровотечения.

Ученые предполагают, что связь между гипертонией и эпистаксисом обусловлено тем, что повышенное давление со временем приводит к изменениям в стенках сосудов, те становятся более ломкими. Однако точный механизм неизвестен.

Авторы исследования отмечают, что для гипертоников, которые принимают лекарства, разжижающие кровь, риск носовых кровотечений еще выше.



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