Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии

29.09.2020, 0:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником в урегулировании политического кризиса в республике. Она надеется, что Макрон сможет привлечь президента РФ Владимира Путина к началу диалога.

«Макрон – один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве», – сообщила Тихановская в интервью агентству France Presse, передает РИА «Новости».

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».

В понедельник Макрон посетит Вильнюс. В Елисейском дворце не исключают, что он может встретиться там с Тихановской.