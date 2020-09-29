Россия нарастила поставки пшеницы в Киргизию

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29.09.2020, 0:08, Новости дня

Россия увеличила поставки пшеницы в Киргизию, сообщил российский лидер Владимир Путин на переговорах в Сочи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«В соответствии с вашей просьбой мы увеличили поставки пшеницы», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что «вообще объем поставок сельхозпродукции возрастает, по ряду направлений можем констатировать значительное движение вперед».

Киргизия ранее обращалась к РФ по поводу поставок зерна из-за невысокого урожая.

В ходе встречи Путин также пояснил, что визит главы Киргизии в Россию пришлось отладвывать из-за ситуации с коронавирусом.

Президент отметил, что в Бишкеке прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству двух стран. «Я очень рад, что имею возможность вас увидеть», – сказал Путин Жээнбекову.

«Вы знаете, что мы последовательно поддерживаем ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране. Очень рассчитываем, что благодаря вашим усилиям этот процесс будет дальше продолжаться», – добавил глава российского государства.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать и вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите, по развитию страны», – заверил Путин.

Напомним, ранее Киргизия открыла въезд в страну для граждан России.



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