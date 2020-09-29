 

Путин указал на невмешательство РФ в дела других стран

29.09.2020, 0:08, Новости дня

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и всегда поддерживает действующие власти в стремлении стабилизировать ситуацию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран, но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на такой полноценный диалог между политическими силами, всегда поддерживаем действующую политическую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию и также последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что речь также идет об оказании экономической поддержки стране. «Всегда при наших встречах вы ставите вопрос о поддержке граждан Кыргызстана, работающих в России. В этой связи мы приняли ряд определенных решений, и мы наверняка будем обсуждать эту тему и дальше», – сказал Путин.

Путин предложил главе Киргизии продолжить разговор в ходе рабочего обеда. Российский лидер подчеркнул, что в этом формате стороны смогут обсудить все вопросы. «Я знаю, что вам еще предстоит поездка с рабочим визитом и в ряд европейских стран. Я хочу вам пожелать успеха и на этом направлении», – сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Москва последовательно поддерживает усилия Жээнбекова, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране.



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