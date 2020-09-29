Рыбинцев приглашают на ярмарку «Краски осени»

29.09.2020, 7:32, Объявления

Теги: Общество

2 и 3 октября в Рыбинске по адресу: ул. Плеханова/ Черкасова будет работать ярмарка выходного дня «Краски осени».

Горожан приглашают приобрести плодоовощную продукцию, посадочный материал и садовый инвентарь. Время работы ярмарки – с 10 до 18 часов.

– Мы приглашаем горожан на сезонную ярмарку, чтобы сделать необходимые покупки для заготовок на зиму. Только в эти два дня – 2 и 3 октября – цены на плодоовощную продукцию будут снижены. Готовь сани летом, а заготовки на зиму – осенью, – рассказала Элина Абрамович, начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг.

В ассортименте – плодоовощная продукция для заготовок на зиму, молочная, медовая, мясная продукция от местных аграриев и гостей города, разнообразный посадочный материал: саженцы роз, луковичных растений, декоративных и плодовых деревьев и кустарников, а также сувениры от мастеров-ремесленников и садовый инвентарь.

Хорошее настроение поддержат творческие коллективы Рыбинска.

Кроме того, будет организован блиц-конкурс рецептов домашних заготовок «Готовимся к зиме».

Он проводится в онлайн-режиме с 29 сентября по 1 октября в группе «Потребительский рынок Рыбинска» в социальной сети «ВКонтакте». Под закрепленной статьей в комментариях нужно выложить рецепт и фотографию домашних заготовок, приготовленных из сезонных продуктов. Победителей ждут призы – сертификаты на покупку плодоовощной продукции на сезонной ярмарке «Краски осени».