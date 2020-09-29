История о мальчике, который помнил, как умирал в прошлых жизнях

29.09.2020, 6:56, Разное

В период династии Цин (1644-1911 гг.) литератор Ван Цзянь в книге «Сборник рассказов "Осенний фонарь"» записал слова местного инспектора, который очень ясно помнил свои прошлые жизни.

Этот человек родился в семье Гу, его назвали Гу Ва. Когда ему исполнилось шесть лет, он всё ещё не разговаривал, поэтому родственники и односельчане считали его немым.

Однажды Гу Ва играл на улице и увидел ребёнка из своей деревни, который возвращался из школы с книгами в руках. Гу Ва подошёл к нему, взял книгу и, пролистав её, сказал мальчику:

«Эх! Ты уже такой большой, почему же всё ещё в начальной школе?»

Удивлённый мальчуган выхватил у Гу Ва книгу и убежал. Прибежав домой, он тут же сообщил удивительную новость: «Маленький немой из семьи Гу наконец заговорил! Да ещё так грамотно!».

Когда отец Гу Ва узнал об этом, то стал расспрашивать сына, но тот молчал. Отец разными способами пытался разговорить ребёнка, но это не помогло. В отчаянии мужчина решил запугать сына:

«Если ты не заговоришь, тебя убьют!»

Это сработало! Гу Ва громко заплакал:

«Я не виноват! Наоборот, как только я заговорю, меня убьют!»

«Кто хочет тебя убить?», — ужаснулся отец.

Гу Ва всё рассказал. Оказалось, что он помнил предыдущие три своих перерождения. После рождения он всё понимал, но не смел говорить. Но увидев книги, не удержался, потому что был учителем в одной из своих прошлых жизней.

«Я был учителем и временно жил в монастыре. Однажды вечером я случайно увидел, как монах спрятал 10 серебряных лянов в курильнице. У меня проснулась жадность и я взял деньги. Когда монах вернулся и не нашёл деньги, то умер от огорчения.

Через несколько дней я заболел странной болезнью и тоже умер. После смерти я увидел пожилую женщину, которая привела меня к большой огненной яме. Внезапно она сильно толкнула меня прямо в огонь.

Когда я попытался встать, то обнаружил, что обстановка вокруг сильно изменилась. Я оказался в сарае для ослов, а сам превратился в маленького новорождённого ослика! Ещё больше меня удивило то, что этот сарай находился при храме, в котором я временно жил, когда был учителем. Тогда я понял: украв деньги в прошлой жизни, в этом перерождении я получил возмездие.

Теперь я был маленьким осликом. Когда я немного подрос, стал думать, как бы мне побыстрее закончить эту мучительное существование, даже подумывал спрыгнуть со скалы. Но я боялся, что за это в загробном мире мне увеличат наказание.

Если умереть, не вернув долг за кражу денег в прошлой жизни, тогда разве долг не перейдёт в следующую жизнь? Если в загробном мире мне добавят наказание за самоубийство, тогда следующая жизнь будет ещё тяжелее. Я решил усердно работать в храме в надежде расплатиться с долгами как можно скорее.

Через восемь лет страданий осёл умер от усталости. Моя Душа вышла из тела осла и я опять увидел ту самую старуху. На этот раз она привела меня на берег большого пруда и снова толкнула. Я ощутил прохладу, а руки и ноги стали маленькими. Я превратился в ребёнка.

Обрадовавшись, я громко закричал: "В этой жизни я снова буду человеком!" В тот же миг всё пошло прахом! Семья, в которой я переродился, до смерти испугалась: новорождённый ребёнок неожиданно заговорил! Чтобы избавиться от "нечисти", они меня утопили!

В третий раз я переродился вашим сыном. Я усвоил урок и держал рот на замке, поэтому меня считали немым».

Гу Ва рассказывал и плакал:

«Когда вы сказали, если я не заговорю, меня убьют, я тут же вспомнил, как меня утопили в прошлой жизни, это было ужасно!»

Гу Ва говорил очень слаженно и чётко. Никто в его возрасте так не смог бы, и мелкие подробности также доказывали его слова.

Поражённый отец пригласил учителя для Гу Ва. Талантливый и смышлёный мальчик запоминал прочитанное с первого взгляда. Он успешно сдал государственные экзамены. Ну, ещё бы, ведь в прошлой жизни он был учителем. Позже Гу Ва назначили инспектором по различным отраслям в провинции Шаньси.

Но если перерождения существуют, то почему большинство людей не помнят этого? Научные исследования показали, что большинство клеток головного мозга человека находится в закрытом «неактивированном» состоянии, и люди используют менее одной десятой части нейронов мозга. Может, в этой закрытой части мозга и хранятся воспоминания?