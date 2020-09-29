Кошка-космонавт Фелисетта

29.09.2020, 6:31, Разное

Вы наверняка знаете, что еще до человека в космосе побывали собаки. Может, кто-то вспомнит, что американцы запускали обезьян. Еще в космосе побывали мыши, крысы, черепахи. Французы тренировались на кошках.

«Котонавты» a la France

Не желая отставать от США и СССР, Франция также в начале 60-х устремилась в космос. В течение 1961-1962г. были запущены три корабля с крысами. Хотя полеты успешными считать можно было с большой натяжкой (во втором полете животное погибло, а третью капсулу с «космонавтом» вообще не нашли) французы решили, что готовы для более решительных дел. Опыт СССР (собаки) и США (обезьяны) их почему-то не вдохновил и для полетов были выбраны кошки.

В 1963 году на парижской помойке отловили 30 претендентов на звание «Героев Франции». Их отмыли и доставили на алжирский космический полигон Хаммагир, где начали готовить к научной миссии. Подготовка была серьезной и включала тренировки в барокамере и на центрифуге, были изготовлены скафандры-коробки, в которых «котонавты» вынуждены были сидеть часами. После нескольких недель тренировок были отобраны 14 претендентов, из которых был выбран номер 1 – кот Феликс.

О нем писали газеты, его показывали по телевизору, о нем говорили в блоках новостей. Были выпущены марки с его портретом. Школьники слали в редакции письма, в которых спрашивали: «Как здоровье нашего «космонавта» Феликса? Готов ли он к подвигу во славу Франции?» Разрекламированный запуск был назначен на 18 октября 1963 года.

Как дезертировал Феликс

День 18 октября начался с ЧП: надежда и гордость Франции кот Феликс пропал. Ни «кис-кис», ни разносимая по всем углам и закоулкам печенка и сосиски не помогали. Феликс сидел в своем схроне и упорно не поддавался ни на какие провокации. Жрать от пуза – да, тренироваться – ладно, но лететь в космос, рисковать своей кошачьей жизнью – дудки! Запахло грандиозным скандалом.

Чтобы не откладывать запуск ракеты и не опозориться совсем (неграмотный кот оставил в дураках маститых ученых!) была схвачена первая попавшаяся под руку киска, окрещена Фелисеттой и посажена в капсулу космического корабля «Вероника – 47». В 08:09 ракета стартовала. Вместо прошедшего супер-подготовку кота Феликса в космос полетела кошка Фелисетта, еще вчера выпрашивавшая у дверей столовой кусок колбасы.

Фелисетта – единственная кошка, которая вернулась живой

В сущности, космическим полет «Вероники – 47» можно считать лишь условно. Ракета не выходила на околоземную орбиту и не летала вокруг планеты. На высоте около 200 км. она разделилась, и капсула с Фелисеттой вернулась на Землю. Весь полет длился менее 15 минут. Однако космическая пассажирка перенесла и перегрузки, и побывала в невесомости. Кошка Фелисетта была извлечена из капсулы живой и здоровой. Но славы ей досталась ровно половина, потому что по всей Франции уже разлетелись фотографии и марки, на которых был изображен кот Феликс, который никуда не летал.

Фелисетта стала первой и пока остается единственной кошкой, удачно слетавшей в космос. Следующий запуск 24 октября того же года кончился для животного трагически: кот, чью кличку история не сохранила, погиб. В 1967 году Франция запустила еще два корабля, с обезьянами, и хотя полеты были признаны успешными, угнаться за сверхдержавами Франция не могла и вышла из космической гонки.

Не являясь космической державой, Франция тем не менее участвует в космических проектах. Время от времени во французской печати подымается вопрос о создании собственной космической программы. Время покажет, чем кончатся эти разговоры. Но кого бы ни планировали французы в качестве пассажира корабля, вряд ли это будет кошка.