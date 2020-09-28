 

МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций

28.09.2020, 23:48, Новости дня

По всей Белоруссии в воскресенье зафиксированы 22 протестные акции, число их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Вчера, 27 сентября, в стране зафиксировано 22 протестные акции. Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранители приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения общественной безопасности.

В ходе акций были задержаны 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям, добавили в ведомстве. 

В воскресенье в центре Минска собрались около 5 тыс. протестующих. В Гомеле правоохранители применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. 



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