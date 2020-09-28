 

Путин сделает прививку от коронавируса российской вакциной

28.09.2020, 23:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею после того, как сделает прививку российской вакциной от коронавируса, сообщила администрация южнокорейского президента.

«Я приеду в Южную Корею (…) Лично привьюсь российской вакциной и поеду», – передает РИА «Новости» слова Путина со ссылкой на пресс-службу южнокорейского лидера.

В администрации Мун Чжэ Ина отметили, что президент Южной Корее высоко оценил сотрудничество с Москвой в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции «9 мостов», которое продолжается, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Он также призвал Путина приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.

Напомним, Путин провел телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.



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