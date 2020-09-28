Азербайджан отреагировал на заявление Карабаха о сбитом самолете

28.09.2020, 23:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление представителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) о сбитом самолете ВВС Азербайджана на линии соприкосновения.

«Распространенное армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолета Военно-воздушных сил Азербайджана является ложным и дезинформацией. Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», – приводит слова начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы РИА «Новости».

Ранее в Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана.

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

После этого стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к РФ по поводу Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.