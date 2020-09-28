 

В Беларуси за выходные арестовано около 500 демонстрантов

28.09.2020, 23:45, Новости дня

Полиция Беларуси за минувшие выходные арестовала около 500 демонстрантов, в то время как в стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко.

Министерство внутренних дел страны заявило, что в субботу были арестованы 150 человек, а в воскресенье – еще 350, сообщает Associated Press. Акции протеста прошли в 22 городах.

В Минске на улицы вышло около 100 000 демонстрантов.

Правозащитный центр «Весна» заявил, что демонстрации подавляли не так жестко, как предыдущие, когда полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

«Репрессии заходят в тупик, когда на улицы выходят больше 100 000 человек, – отметил глава центра Алесь Беляцкий, слова которого цитирует агентство Associated Press. – Тактика запугивания больше не работает».

Власти Беларуси начали расследование в отношении членов Координационного совета оппозиции, обвиняя ее членов в подрыве национальной безопасности. Несколько человек были арестованы или принуждены к отъезду из страны.

В понедельник уехала в Германию Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Другой член совета, Максим Знак, был заключен в тюрьму в начале этого месяца и с 18 сентября объявил голодовку.

И Соединенные Штаты, и Европейский союз заявили, что выборы не были свободными и честными. Многие европейские страны отказались признать Лукашенко после его инаугурации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / США захотели ввести пошлины на российские удобрения

17.08 / Киноактера Сынгаевского приговорили за хищения со счетов умерших

23.08 / В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком, женщина умерла на месте

06.09 / Шойгу заявил о попытках западных СМИ убедить мир в «агрессивности» России

15.08 / Польско-американский договор об усилении военного сотрудничества подписали в Варшаве

08.09 / “Мария сломала систему”. Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую паспорт

20.09 / ЕСПЧ признал нарушения при задержании в Украине одесского “врача-террориста”, но отказал ему в выплате компенсации

30.06 / В Китае открыт вирус гриппа, потенциально способный вызвать пандемию

23.07 / Полтавская полиция опровергла обезвреживание захватчика

08.08 / В Минске рабочие с помощью автовышек снимают с балконов бело-красно-белые флаги Беларуси. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска