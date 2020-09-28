Глава МВФ: «Инициатива трех морей» ускорит экономический рост Восточно-Центральной Европы

28.09.2020, 23:45, Новости дня

Глава МВФ Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva), выступая в понедельник, 28 сентября, на организованном вашингтонским «Атлантическим Советом» онлайн-мероприятии по вопросу о развитии «Инициативы трех морей», подчеркнула, что эта инициатива поможет существенно улучшить экономические показатели 12 стран-участниц. Последнее особенно важно в сложных экономических условиях, сложившихся во время пандемии коронавируса, отметила Георгиева.

«Этот кризис стал разрушительным повсюду, что привело к резкому сокращению производства в мире, которое, по нашим оценкам, в этом и в следующем году составит примерно 12 трлн долларов», – сказала глава МФВ, добавив, что из-за пандемии для «восточных и юго-восточных стран стерты три года экономического прогресса».

По сравнению c «ЕС-15» – 15 западными странами-членами Евросоюза до расширения 2004 года, когда в ЕС вошел ряд стран Центральной и Восточной Европы, – последние существенно отстают по своим экономическим показателям.

Так, страны Центральной и Восточной Европы отстают от «ЕС-15» в плане мощностей производства электроэнергии, наличия покрытых Интернетом зон, дорожного и железнодорожного соединения, что местами может составлять 40%-60% от показателей «ЕС-15», отмечает глава МВФ.

Развитие «Инициативы трех морей» – созданного в 2016 году объединения 12 стран в районе Балтийского, Адриатического и Черного морей для развития региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия – поможет существенно уменьшить это различие, создать рабочие места и ускорить экономический рост, подчеркивает Георгиева.

Помимо обеспечения экономического развития, «Инициатива трех морей» будет способствовать структурным изменениям и в экономике ЕС, а именно переходу на «зеленую» и «цифровую» экономику. Важность цифрового развития стала особенно заметна с распространением пандемии коронавируса, добавила глава МВФ.

Однако для регионального роста и развития «Инициативы трех морей» необходимо привлечение частных инвесторов. Для этого страны-участницы должны улучшить качество управления, включая снижение коррупции, наличие транспарентности и улучшение регулятивных норм, отметила Георгиева. Это отмечено и в опубликованном сегодня исследовании МВФ, посвященном экономическому состоянию и инфраструктуре в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, добавила Георгиева.

Инициатива трех морей» включает более 50 различных проектов – от строительства железных дорог и автомагистралей до проектов инфраструктуры в области энергетики. Инициатива направлена на то, чтобы создать в регионе Центральной и Восточной Европы энергетический и инфраструктурный коридор «север-юг» в противовес инфраструктуре, которая со времен Советского Союза идет с востока на запад. Это поможет, в числе прочего, снизить энергетическую и экономическую зависимость стран региона от России.

В энергетической сфере «Инициатива трех морей», в частности, предусматривает развитие в регионе поставок сжиженного природного газа, строительство «Балтийской трубы», которая могла бы поставлять норвежский природный газ в Польшу через Данию, а также соединение региона с газовыми ресурсами Румынии.

Для развития «Инициативы трех морей» был основан и инвестиционный фонд. В феврале этого года во время Мюнхенской конференции госсекретарь Майк Помпео заявил, что США решили оказать проекту дипломатическую и финансовую поддержку, пообещав вложить в фонд инициативы до 1 млрд долларов. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 19 октября этого года проводит саммит «Инициативы трех морей», отметила во время дискуссии «Атлантического Совета», что поддержка США играет существенную роль для развития проекта, которое представляет собой государственно-частное партнерство.

«США являются решительным сторонником “Инициативы трех морей”, – сказала Кальюлайд, отметив, что данная инициатива является одной из важнейших в трансатлантическом партнерстве. – Мы считаем поддержку США важной, поскольку это поддерживает наши усилия по привлечению частного капитала».

Президент Эстонии подчеркнула, что, имея политическую поддержку, «Инициатива трех морей» свободна от политического влияния. Фонд инициативы управляется профессиональной инвестиционной западной компанией на прозрачных основах и рыночных механизмах. Регион Центральной и Восточной Европы является самой быстрорастущей частью Евросоюза и из-за дефицита инвестиций может принести наиболее высокую доходность инвесторам в Европе, отметила президент Эстонии. Если «Инициатива трех морей» окажется успешной, то ее модель может быть воспроизведена и для развития других регионов и стран, например, Украины, добавила Керсти Кальюлайд.