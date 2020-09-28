Мнение: Монстры в поле

28.09.2020, 23:40, Разное

Мало кто улавливает связь между гигиеной мыслей и событиями в поле.

А между тем из-за неправильных установок и конструкций в поле появляются не просто живые сорняки, а настоящие монстры.

Как если бы вы безмятежно плыли по озеру и в нем вдруг выросло бы лохнесское чудовище.

Многие давно догадались, что мысли как-то влияют на события, но решили, что можно навизуализировать себе богатство и удачу.

Этого сделать нельзя.

Однако можно исправить свои установки, изменить конструкцию сознания.

Главные установки – это локус контроля и границы личности.

Это то, как вы ощущаете, где вы, а где не вы, где ваше дело, а где не ваше, что вас касается, что нет, за что вы ответственны, за что нет.

Локус контроля и границы – это практически одно и то же, потому что поместить локус внутрь границ – это и значит определить где ваши границы и контролировать только то, что внутри них.

Другая важная установка – самооценка.

Самооценка должна быть очень адекватной и очень реалистичной.

Ни в коем случае нельзя рассматривать самооценку как источник удовольствий, особенно пассивного кайфа.

Самооценка нужна только для того, чтобы четко и трезво оценивать свой результат в разных делах и разных ресурсах, чтобы решать, как действовать, куда вкладывать энергию, куда нет, куда больше и куда меньше, и какую тактику выбрать, какая тактика будет успешна.

Представьте себе, насколько аскетичной и хладнокровной должна быть самооценка. Очень строгой, очень объективной.

Если вы привыкли извлекать посредством самооценки кайф, если вы сделали ее источником удовольствий, вы обязательно будете то и дело растить корону и собирать шкатулку. Это неминуемо.

Удовольствие можно получать только посредством какой-то деятельности, в процессе, в потоке. Это та самая спонтанность, Королева в алхимии.

Но хороший поток – это когда Королева верна вашему Королю, саморегуляции вашей, самосознанию.

Помните круг Эго? Он похож на круг стихий.

Он состоит из четырех частей. В верхнем левом углу – Самооценка (Земля). В верхнем правом углу Локус контроля (Огонь). В нижнем левом углу – Спонтанность (Вода). В нижнем правом углу Саморегуляция (Воздух).

Вот самооценка – это очень трезвый, материальный, реалистичный расчет. Нельзя ее подсаживать на наркотики, алкоголь и сладости.

Спонтанность – это ваша увлеченность каким-то делом, процессом, которым вы сами рулите, проактивность в потоке. Вот где может быть кайф. Не один сплошной кайф, разные эмоции, но и приятные тоже, и восторг, и удивление.

Если Король у вас слабый, ваш поток постоянно будет утекать в сторону чужих фигур, ваш кайф будет связан не с вашей работой, а с чужой, а вы будете пассивно сливаться и сливать свои ресурсы.

Чтобы ваш Король был сильным, вам необходим очень хороший локус контроля (границы).

Но этого мало. Чтобы ваша Королева была верной Королю, вам необходима нормальная самооценка.

Если вы привыкли получать удовольствие от корма короны, ваша самооценка становится зависимой и начинает побираться, ища корм.

В этом случае ваша спонтанность настроена на получение легкого и пассивного кайфа и вы не можете получать удовольствие от работы.

Вся ваша система становится ущербной, слабой, шаткой и искаженной. В прямом смысле дырявой.

Вот тогда в вашем поле и начинают вырастать чудовища.

Мы можем посмотреть это на примере любого письма.

Например сегодняшнее письмо от мужчины.

Давайте посмотрим, что с его локусом, самооценкой, где его Королева, а где Король, в ресурсе любви.

Королева его сидит в башне, оплетенной зеленым виноградом. Он вдовец и тщательно избегает знакомств с женщинами, не хочет отнимать себя у маленькой дочки и предавать память умершей жены. Мог бы огого, но нет.

Вот это огого и принципиально. Одно дело он бы признавал, что женщинам не очень интересен, понимал, что нужна работа над имиджем и границами в этом ресурсе, не было бы почвы для роста короны. А здесь виноград подготовил эту почву.

Он сопротивлялся как мог, друг и командировка принудили его заглянуть в Тиндер, и его сразу же выбрала она, Богиня.

Изголодавшаяся корона как тот Кощей Бессмертный выпил воды и обрел силищу.

Виноград Зеленый – это такой змей, который обвивает корону как Древо и консервирует ее, сохраняет большой надолго.

А скинув ЗВ по отношению к Богине корона начинает расти как на дрожжах.

Девушка грубит ему, но он надевает на ее голову колпачки бедняши недолюбленной.

Поэтому действует сначала не очень верно, потом очень неверно, а потом совсем как идиот.

Девушке он не очень нравится при общении, потому что мямлит и оправдывается. Откуда у него такая большая Ученица и большая Оправдашка? Из-за плохих границ и растущей короны.

Ему кажется, что раз девушка грубит, значит не верит, боится, защищается, и он показывает ей, что он пушистый, покладистый, безопасный и даже слабый.

Именно в этом причина багов Ученица и Оправдашка у мужчин при свидании с девушками.

Они боятся выглядеть брутальными, думают, что женщины неуверенные в себе и униженные гендерным неравенством бедняшки. Ученицы стараются показать свою покорность, вместо того, чтобы показать силу и уверенность. Оправдашки хотят дать понять, что готовы отчитываться и подчиняться. И женщина, которая и так считает мужиков слабаками, судя по ее резкому и грубому тону, видит перед собой совершенную размазню, лебезящую и суетящуюся. И влечение ее пропадает, даже если внешне он ей сначала понравился.

Как он вел бы себя без своих монстров, ЗВ и короны?

Видел бы перед собой дерзкую девчонку, которая буквально бросает ему вызов, показывает ему, что собирается строить его и подчинять. Если девушка понравилась, вызов надо было принять и показать, что подчинять его не получится.

Вот так Печорин познакомился с Настей в сериале, и КСЖ так же с Настей.

Настя именно так и разговаривает с мужчинами сначала, дерзко, жестко, хотя и не так грубо как эта.

Большинство мужчин начинают лебезить в своей короне или читать нотации. И такие как Настя теряют к ним интерес.

Печорин и КСЖ не так с ней себя вели. Клим тоже не надевает на нее колпачок, скорее на себя.

А наш автор начинает сливаться в своей короне.

Он уговаривает ее остаться ночевать, но боится начать приставать. Она ведь в колпачке бедного цыпленка, он не смеет ее оскорбить, напугать.

Влечение девушки и так мало, но она со скукой дала ему шанс, когда согласилась ночевать.

Но он решил расшаркаться и попрощаться, чтобы доказать ей свои благородные намерения.

А ей кажется, что у него проблемы с потенцией, наверное. Или просто он тюфяк.

Она смотрит на него сверху, и любой мужчина без короны и винограда понял бы это, а значит постарался бы ей показать, что он мужик и способен на что-то.

Но не наш автор. Даже когда девушка милостиво ему намекает на близость, он решает поразить ее куннилингусом.

Только дурак в короне может думать, что красивую женщину можно поразить куннилингусом. Не некрасивую и немолодую, а молодую и красивую. Обычно женщинам это скучно, нередко больно, но даже если они это любят, это приятно с любимым мужчиной, когда женщина заведена, а не когда скучный персонаж возится у нее между бедер и пыхтит.

Куда больше у него было бы шансов сделать ей приятно, если бы он действительно ее “завалил” как мечтал в своем дерзком воображении. Может она и впечатлилась бы. Но для этого на нем не должно было быть короны, тогда была бы здоровая мужская агрессия, которой эта девушка и добивается от всех парней.

Она прямолинейно ему сказала, что “сука”, то есть хотела более страстной игры. Но в своей короне он услышал о ее настороженности и недоверчивости, поэтому стал доказывать свою безопасность и послушность.

После этого она бросила его, сославшись на парня, хотя с парнем этим у нее был дефолт, и она планировала найти себе кого-то другого.

Здесь бы ему отстать, может быть спустя время его значимость и приподнялась бы, учитывая нормальную ОЗ и все вложения. На растущей СЗ даже его покладистость сыграла бы на него, а уха могла бы превратиться в корм. Но не для того на нем корона.

Он стал сливаться в сервис-зону. Не во френдзону, а в сервис, а потом уже в рабство.

Хотя девушка не хищница, а рапан. Тем его слив обидней.

Готов был даже стать куколдом, но его туда не позвали.

И эта история не закончена. Несмотря на все оскорбления и издевки, он остается и пока останется ее верным ковриком.

Наверняка он рассказал только часть, не все ее насмешки. Но дальше все будет еще хуже.

Понятно какие монстры вырастают в поле от неверных установок?

Королева тянет его к сливу, ослепленная короной, Король – тряпка, локус контроля – типичный для лошади-в-короне, согласной возить на своей спине и любимую женщину и даже ее парней.

Но при всем при этом он все равно ощущает себя благородным и красивым рыцарем.

А мог бы вести себя не как клоун, а как нормальный мужик. И девчонка влюбилась бы в него, у нее уже часики начали тикать, с финансами все плохо, в личной жизни дыра. Несложно было ее влюбить при его ОЗ. Сложнее не влюбить. Но корона способна на многое.