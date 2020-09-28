Прощание с первым главой Киевской госадминистрации Салием пройдет 30 сентября

28.09.2020, 23:15, Новости дня

В среду, 30 сентября, в Киеве попрощаются с украинским политическим деятелем и первым главой Киевской городской государственной администрации Иваном Салием. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил его сын Константин.

Отпевание политика пройдет в 13.00 во Владимирском соборе. Его похоронят на Байковом кладбище.

Салий умер 26 сентября, ему было 76 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В 1992–1993 годах он был представителем президента в Киеве и главой КГГА. По его словам, покинул должность из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.