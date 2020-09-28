 

В Азербайджане блокируют работу соцсетей и мессенджеров

28.09.2020, 23:15, Новости дня

Власти Азербайджана заблокировали соцсети и мессенджеры на фоне обострения конфликта с Арменией. Об этом 28 сентября сообщила организация по отслеживанию доступности интернета в мире Netblocks.

По данным организации, под блокировку попали соцсети Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и Zoom, а также видеохостинг YouTube.

Накануне министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заявило об ограничении интернета в стране с целью “предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении”. Ведомство не сообщало, какие сервисы попадут под блокировку.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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