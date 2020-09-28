Центр оценивания качества образования выступил против составления рейтинга школ по результатам ВНО

28.09.2020, 23:15, Новости дня

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) выступил против составления рейтинга школ по результатам внешнего независимого оценивания. Об этом в интервью ZN.UA, которое опубликовано 28 сентября, заявила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

“ВНО – это экзамены для поступления, и тест по тому или иному предмету сдают не все абитуриенты (исключение – украинский язык и с 2021 года математика). Таким образом, результаты не представляют всю выборку одиннадцатиклассников той или иной школы, а только дают результаты тех, кто готовился к этому тесту целеустремленно. Во-вторых, есть вопросы критериев составления этих “рейтингов”, – сказала Вакуленко.

По ее словам, сложно выяснить, какая школа лучше: та, в которой 10% 200-бальников и 90% тех, кто не преодолел либо едва преодолел порог “сдал / не сдал”.

“Или школа, в которой все сдали тесты на 150 баллов? Или та, в которой половина сдала на 175, а другая половина – на 125”, – подчеркнула она.

По словам Вакуленко, нормальные рейтинги предполагают, что принимаются во внимание много факторов. В сельских школах результаты ВНО ниже, чем в городских. А в гимназиях результаты тестирования немного выше, чем в общеобразовательных школах.

“Представим себе одну маленькую сельскую школу с ограниченными ресурсами и низкой общей мотивацией к обучению, в которой учитель сумел добиться того, что все дети преодолели порог “сдал / не сдал”. Можно считать, что результат этой школы очень низкий по сравнению с другими, и в рейтинге она где-то внизу. Но для этой школы это реальное достижение”, – подчеркнула замдиректора центра.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).