Число случаев COVID-19 в Украине превысило 200 тыс., между Азербайджаном и Арменией идут бои. Главное за день

28.09.2020, 23:15, Новости дня

Эпидемия коронавируса

По состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило отметку в 200 тыс. и составило 201 305. С начала эпидемии в стране умерли 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.

К смягчению карантина в Украине остался готов лишь один регион – Кировоградская область. Во всех других областях и в Киеве превышен показатель в 40 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.

Лидер “Эко Партии Березы” и кандидат в мэры Киева Борислав Береза сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, но в статистике за сутки его пока нет.

Противостояние вокруг Нагорного Карабаха

Продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Армения сообщила о 200 раненых. Ереван также ограничил выезд из страны мужчин призывного возраста и сообщил о планах возможной эвакуации из мятежного региона своих граждан.

Азербайджан объявил о частичной мобилизации резервистов и уведомила о гибели девяти мирных жителей в ходе обстрелов противника.

Посольства Украины в Армении и Азербайджане призвали украинцев не ездить в районы, граничащие с Нагорным Карабахом, из-за которого идут бои.

Канада предложила свои услуги как посредника в разрешении конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна уйти из оккупированных ею территорий Нагорного Карабаха.

Продление ареста

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшему заместителя командира Центра специальных операций, генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в госизмене.

Тот же суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Рассмотрение дела Шеремета

На заседании Шевченковского райсуда Киева по делу Шеремета принесли присягу пять присяжных (три основные и два запасные). Прокуратура коротко изложила обвинительный акт, в котором фигурируют Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Суд отложил заседание по делу Шеремета до 8 октября, отмечает УНН.

Крушение Ан-26 под Чугуевом



Должностные лица, которые руководили полетами 25 сентября, в день крушения учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, отстранены от работы на время расследования.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение ближайших трех недель семьям родственников жертв катастрофы Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн.

Государственное бюро расследований в ходе расследования авиакатастрофы назначило 26 судебно-медицинских, 25 генетико-молекулярных экспертиз и допросило в качестве свидетелей более 40 человек.

Уровень зарплат в Украине

В августе средняя зарплата украинцев снизилась по сравнению с июльской на 358 грн – с 11 804 грн.

Украинки на Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису осталась лишь одна представительница Украины – Элина Свитолина. Она обыграла сегодня россиянку Варвару Грачеву. Еще одна украинка – Катарина Завацкая –уступила Кики Бертенс из Нидерландов.