 

Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС

28.09.2020, 23:08, Новости дня

Варшава хочет применить санкционное давление на Белоруссию в случае, если этого не сделает Евросоюз, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Если не дойдет до введения таких санкций,­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ – мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, – то страны нашего региона рассматривают – я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, – введение национальных санкций», – передает слова Рау РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP.

Министр отметил, что договоренность о введении Брюсселем санкций в отношении Минска была достигнута в конце августа: меры должны были распространяться на белорусских чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа. По итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Глава страны заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Ранее Польша отказалась прерывать дипломатические отношения с Белоруссией.

Санкции против Белоруссии ввели Эстония и Латвия.



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