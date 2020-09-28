В основе жизни могут лежать шесть простых молекул
28.09.2020, 23:00, Новости дня
Специальная программа Allchemy помогла группе ученых провести ряд экспериментов, в результате которых из шести простых молекул образовался органический материал. По мнению специалистов, такие исследования помогают понять, как вообще могла зародиться жизнь на нашей планете.
На первом этапе запустили химическую реакцию, в результате которой получили аминокислоты. Для этого, конечно же, понадобилась вода, а кроме живительной жидкости – азот, аммиак, цианид и сероводород. Все это, а также кислород, можно найти на Земле в достаточном количестве.
На переходных этапах синтеза образовывались глицерин и некоторые другие вещества. Затем получили аминокислоту, из которой можно «строить» живые организмы.
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