 

В основе жизни могут лежать шесть простых молекул

28.09.2020, 23:00, Новости дня

Специальная программа Allchemy помогла группе ученых провести ряд экспериментов, в результате которых из шести простых молекул образовался органический материал. По мнению специалистов, такие исследования помогают понять, как вообще могла зародиться жизнь на нашей планете.

На первом этапе запустили химическую реакцию, в результате которой получили аминокислоты. Для этого, конечно же, понадобилась вода, а кроме живительной жидкости – азот, аммиак, цианид и сероводород. Все это, а также кислород, можно найти на Земле в достаточном количестве.

На переходных этапах синтеза образовывались глицерин и некоторые другие вещества. Затем получили аминокислоту, из которой можно «строить» живые организмы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Эпидемия COVID-19. Госкомиссия установила ограничения для регионов “красной” зоны

13.08 / Студент из КНДР стал победителем международного конкурса по программированию

30.08 / В бразильской долине Жавари представители коренного населения столкнулись с угрозой COVID-19

28.07 / В Раде зарегистрирован проект постановления с требованием уволить Степанова

19.07 / “Слуга народа” разработает кодекс этики для своих членов – нардеп

26.06 / Трамп велел сделать «отвратительный» дизайн военных кораблей США «красивее»

07.07 / Мужчину обстреляли из пневматики в центре Москвы

01.07 / За принятие поправок в Конституцию проголосовали почти 73% россиян

18.08 / В ситуацию с участием 12-летнего Максима Ткачука в “Детском Евровидении 2020” должен вмешаться Зеленский – Инна Костыря

04.09 / Политика: В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска