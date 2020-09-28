 

Microsoft обещает выпустить самое быстрое обновление Windows 10

28.09.2020, 23:00, Новости дня

Представители компании Microsoft сообщили о скором выходе второго самого крупного обновления операционной системы Windows 10 за текущий год. Особенностью апдейта должна стать высокая скорость обновления операционки.

Как поясняют специалисты, весь процесс закачивания и установки файлов должен занимать всего несколько минут. Для таких тяжеловесных программных продуктов, как Windows, это невиданная скорость.

Данный апдейт должен появиться в свободном доступе уже в октябре. Разработчик поясняет, что высокая скорость установки связана с тем, что компания в данном случае применила новый принцип при создании пакета обновлений. Общий объем файлов составит 80 Мб. Напомним, что «стандартный» пакет в предыдущих обновлениях «весил» около 3 Гб.



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