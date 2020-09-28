 

Россия предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе

28.09.2020, 22:48, Новости дня

Боевики планируют инсценировать обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами в Идлибской зоне деэскалации для провокаций против правительственных войск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», – приводит слова Гринкевича ТАСС.

По данным ЦПВС, инсценировать обстрелы планируется в населенных пунктах Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб «для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения».

Гринкевич также сообщил, что российская военная полиция провела патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембиджа и Авшарии. Кроме того, проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту от Хатлы до Сальхияха и обратно. При этом он уточнил, что армейская авиация не проводила воздушное патрулирование.

По словам Гринкевича, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. «Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айе-эль-Кантара в провинции Латакия и Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России)» – добавил Гринкевич.

Накануне глава МИД Сирии Валид Муаллем на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обвинил Турцию в оказании поддержки действующей в Сирии террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

20 сентября замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич предупредил, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры») при непосредственном участии активистов псевдоправозащитной организации «Белые каски» готовит в Идлибе провокации с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химоружия против населения.

Перед этим стало известно, что РФ и Турция не договорились по ситуации в сирийском Идлибе. Турция отказалась покинуть КПП на территориях, контролируемых правительственными силами Сирии. Также Анкара отвергла предложение сократить численность своих войск, вывести из региона тяжелые вооружения и военную технику.



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