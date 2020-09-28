Мнение: Что же растет по экспоненте: ковид или уровень лжи?

28.09.2020, 22:40, Разное

По ковиду – какой-то зашкаливающий ажиотаж: вроде как за пару недель количество “заражений” в день подняли почти вдвое – с менее 5 тысяч до 8 тысяч. Из-за этого власти усиливают свой масочно-перчаточный террор, причем самым странным образом – например, докапываются до… театров – безжалостно штрафуя за то, что зрители сидят на спектаклях без масок! Как, собственно, театр может контролировать зрителей во время действия (патрули, что ли по залу пускать?) – не сообщается. Да и непонятно – а какие у театра основания что-то требовать от зрителя? И кто это должен делать – тетеньки-билетерши? А почему зритель не может послать театрального служителя лесом? Вопросы, вопросы…

Но самый, конечно, главный и интригующий вопрос – а откуда вообще взялся такой резкий подъем “заражений”, именно в конце сентября? Что, собственно, произошло такого, чего не было за все последние три с лишним месяца?

Произошло резкое похолодание? Нет – в Москве вчера, например, было больше 20 градусов тепла, да и по всей России отмечается “аномально теплая осень”. Людей стало как-то особенно много в городе, все вернулись с курортов? Да нет, люди ездили отдыхать начиная даже не с июля, а с июня – и с тех пор действовал обычный круговорот, одни приезжали, другие уезжали…

Люди вдруг резко перестали соблюдать “социальную дистанцию” и носить маски? На это сейчас особо упирают штатные пропагандисты и бесплатные мизантропы, которые просто ненавидят сам факт, что вокруг постоянно толчется хренова туча людей; но и тут придется разочаровать – люди, по крайней мере в Москве, уже С НАЧАЛА ИЮНЯ забили самый натуральный болт и на маски, и на все это “социальное дистанцирование” – ходят, гуляют, толпятся уже более трех месяцев, то есть – более 90 дней. А ведь у коронавируса инкубационный период – от 5 до 14 дней!

Самый “рассадник коронавируса” – это, конечно, московское метро: там восстановилась наполняемость уже с июля точно. Особенно в час пик – все стоят плечом к плечу и в вагонах, и на платформах, и на эскалаторах. Перевозит метро от 5 до 10 млн. (!) пассажиров в день. Маски в метро носили все эти 90 дней от силы 40% пассажиров, а чаще – 20-30% (перчатки не носит практически никто).

Стало быть, бурный рост ковидной заражаемости должен был начаться еще в июле, крайний срок – в августе. Но нет – нам говорят, что он начался лишь во второй декаде сентября. КАК, ХОЛМС?!

«Зато» период «обострения» волшебным образом наложился на мистическую дату 20 сентября, про которую многочисленные слухи начали ходить по Москве еще в июне (!) – что якобы «с 20 сентября всех опять загонят на еще более жесткий карантин». 20-го не загнали – но цифры зараженных пошли уже рисовать с таким остервенением, что уже ясно – повторный карантин вопрос дней. Хотя никакого обоснования, как мы видим, так и не представлено, почему рост – никто не знает или не в состоянии объяснить.

А ведь если нет точного диагноза – что было сделано не так и вызвало подъем заболеваемости – то тогда, в соответствии с научным подходом, нельзя и принимать какие-либо радикальные решения. Если люди все три летних месяца свободно гуляли практически без масок везде и всюду, и заболеваемость только снижалась – с чего бы вдруг всё изменилось с середины сентября? Ведь та же ВОЗ и прочие «эксперты» уже несколько месяцев подряд долдонят, что ковид «не имеет сезонного характера»! Да если бы даже и имел: как уже сказано, серьезного похолодания до сих пор так и не случилось, а лето не было особо жарким – то есть в сентябре стоит погода лишь немногим прохладнее, чем в июле!

Причин, стало быть, просто нет. Нас хотят уверить, что коронавирус вдруг стал заражать вдвое чаще «сам», «просто так». Но просто так не бывает. А если вирус не поддается прогнозированию и «делает что хочет» – тогда опять же непонятно, зачем карантины и маски; смысл, если в июле заболеваемость БЕЗ МАСОК была ниже вдвое, чем сейчас с масками и при прочих равных?

Это всё разумные вопросы, на которые никто не собирается давать ответ. Вместо этого идет целенаправленное нагнетание истерики и паники – именно для того, чтобы люди массово утратили способность к здравому рассуждению. Паникующая толпа разумных доводов не слушает.

Мы же знаем одно: «количество заражений» – это абсолютно искусственный, «рисуемый» показатель. Власти могут рисовать абсолютно любые цифры «заражений» – проверять их некому, контроля нет. И сейчас, по всей видимости, действительно идет «вторая волна» – только не ковида; вторая волна неслыханной прежде в истории человечества глобальной медийной атаки на рассудок и здравый смысл обывателей во всем мире. Первую волну мы кое-как пережили (с большими экономическими потерями); переживем ли вторую?