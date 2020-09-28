 

Мнение: О рубле в тупике.

28.09.2020, 22:35, Разное

Как пишут корреспонденты, стремительное падение рубля – до минимумов с апреля к доллару и 4-летнего «дна» к евро – загнало в тупик главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая отчаянно пытается помочь слабеющей российской экономике. Якобы, снизив ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, Банк России отправил валютный и долговой рынок в неуправляемый занос: иностранные инвесторы перестали покупать облигации правительства, а доллар и евро подскочили больше чем на 10 руб. и вернулись на уровни рыночной паники конца марта. Параллельно начала ускоряться инфляция вследствие удорожания импорта. Но и поднять ставку Центробанк не может, поскольку это пойдёт вразрез с линией партии и правительства.

Короче, тупик…

Или – всё обыденно и предсказуемо?

Смотрим раз.

Смотрим два.

После чего расслабляемся и идём по своим делам: ничего нового и ничего страшного.

Полегчало на душе?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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