 

Мнение: Почему Меркель навестила Навального?

28.09.2020, 22:25, Разное

Не понимаю ажиотажа вокруг «тайной» встречи Меркель с Навальным.

Думаю, что Меркель навестила Навального до 7 сентября. И встреча, по всей видимости, действительно была «тайной». Но только  для Навального.  Потому что до 7 сентября Алексей  находился в коме, и канцлер пообщалась с семьей Навального и врачами клиники…

Ничего удивительного в визите Меркель в клинику «Шарите» не вижу. Дело в том, что находящегося в коме Навального перевезли из России в Германию в статусе «личного гостя» канцлера Германии. И было бы наоборот странно, если бы Меркель не посетила своего «личного гостя». Это все-равно, что пригласить к себе домой гостя, а самому в назначенное  время уйти в кино, или запереться на кухне…

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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