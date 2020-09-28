Ученые выяснили, угасает ли с возрастом женское либидо
28.09.2020, 22:15, Разное
1
минута
Любовь после менопаузы
«Около четверти женщин считают секс очень важным, несмотря на свой возраст», сказала автор исследования д-р Холли Томас (Dr. Holly Thomas) из Питтсбургского Университета во время виртуального ежегодного заседания Североамериканского общества менопаузы (The North American Menopause Society). Она также подчеркнула, что это абсолютно нормально, сообщает CNN.
«Если у женщин есть возможность откровенно обсуждать это с партнерами и стараться чтобы секс был приятным и удовлетворяющим их потребности, то с возрастом они с большей вероятностью будут считать его очень важным», отметила она.
Портрет счастливой женщины
Правда, тут есть одна особенность. В ходе исследования выяснилось, что женщины, которые интересовались сексом в старшем возрасте, были более высокообразованными, меньше страдали от депрессии и имели опыт счастливой сексуальной жизни до 40 лет, чем те, кто начал терять интерес к интиму после менопаузы. Ученые не исключают и влияния социально-экономических факторов, таких как финансовое благополучие. «Если у женщины не болит голова о каких-то других вещах, ей проще считать секс своим приоритетом», утверждает доктор Томас.
Есть ли секс в пожилом возрасте?
Как показали результаты опроса HEALTHYAGINGPOLL 2017 года, проведенного Мичиганским Университетом (США), около 40% мужчин и женщин в возрасте от 65 до 80 являются сексуально активными. При этом 76% опрошенных сказали, что секс – важная часть романтических отношений в любом возрасте.
В РФ свои цифры. По данным директора Центра методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина, сексом занимается около трети россиян от 65 до 69 лет, среди 70-74-летних таких остается 16 процентов, до 79 лет интимная жизнь сохраняется у 6 процентов. Реально на нет интимные отношения сходят к 80 годам, сообщил он в интервью журналу «Огонек» (№33 от 21.08.2017, стр. 28).
А вот причины, по которым секс полезен для здоровья и женщин, и мужчин:
-
При оргазме вырабатывается гормон окситоцин, главная задача которого делать людей счастливыми.
-
У женщин, которые часто и с удовольствием занимаются сексом, меньше риск развития артериальной гипертонии и болезней сердца.
-
Мужчинам, в организме которых эякуляция происходит, минимум, раз в месяц, не так страшен рак предстательной железы. Правда, ученые не уточняют, считается ли мастурбация.
-
За полчаса секса можно сжечь от 85 до 100 калорий.
-
Сексуальная стимуляция, даже без оргазма, может облегчить различные виды боли, в том числе и мигрень. (Кажется, отговорка про больную голову больше не работает).
-
Люди, которым удалось сохранить сексуальную жизнь после 50 лет, в качестве бонуса положена более крепкая память.
-
Долой депрессию! Секс полезен не только для физического, но и для психического здоровья партнеров обоих полов. И тут одной мастурбацией не отделаться, исследователи проверили.
-
И наконец, гормоны пролактин и серотонин, которые вырабатываются после оргазма, помогают лучше заснуть.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет