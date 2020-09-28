Ученые выяснили, угасает ли с возрастом женское либидо

28.09.2020, 22:15, Разное



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Любовь после менопаузы

«Около четверти женщин считают секс очень важным, несмотря на свой возраст», сказала автор исследования д-р Холли Томас (Dr. Holly Thomas) из Питтсбургского Университета во время виртуального ежегодного заседания Североамериканского общества менопаузы (The North American Menopause Society). Она также подчеркнула, что это абсолютно нормально, сообщает CNN.

«Если у женщин есть возможность откровенно обсуждать это с партнерами и стараться чтобы секс был приятным и удовлетворяющим их потребности, то с возрастом они с большей вероятностью будут считать его очень важным», отметила она.

Портрет счастливой женщины

Правда, тут есть одна особенность. В ходе исследования выяснилось, что женщины, которые интересовались сексом в старшем возрасте, были более высокообразованными, меньше страдали от депрессии и имели опыт счастливой сексуальной жизни до 40 лет, чем те, кто начал терять интерес к интиму после менопаузы. Ученые не исключают и влияния социально-экономических факторов, таких как финансовое благополучие. «Если у женщины не болит голова о каких-то других вещах, ей проще считать секс своим приоритетом», утверждает доктор Томас.

Есть ли секс в пожилом возрасте?

Как показали результаты опроса HEALTHYAGINGPOLL 2017 года, проведенного Мичиганским Университетом (США), около 40% мужчин и женщин в возрасте от 65 до 80 являются сексуально активными. При этом 76% опрошенных сказали, что секс – важная часть романтических отношений в любом возрасте.

В РФ свои цифры. По данным директора Центра методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина, сексом занимается около трети россиян от 65 до 69 лет, среди 70-74-летних таких остается 16 процентов, до 79 лет интимная жизнь сохраняется у 6 процентов. Реально на нет интимные отношения сходят к 80 годам, сообщил он в интервью журналу «Огонек» (№33 от 21.08.2017, стр. 28).

А вот причины, по которым секс полезен для здоровья и женщин, и мужчин: