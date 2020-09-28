Ереван заявил об ожесточенных боях на севере и юге Карабаха

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28.09.2020, 22:08, Новости дня

Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник начал новое масштабное наступление в долине Аракса [юг] – Матагис-Талыш [север]. Армия обороны Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] успешно отражает все атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито более 370 военнослужащих. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат составляет 35%», – написал Ованнисян в Facebook.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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