 

Урожай пшеницы в РФ в 2020 году стал вторым в истории

28.09.2020, 22:08, Новости дня

Собранный к середине сентября в РФ урожай пшеницы уже стал вторым по величине после рекордного урожая 2017 года, сообщил Минсельхоз.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во время рабочей поездки в Новороссийск провела совещание по вопросу экспорта зерновых культур в сезоне 2020-2021 года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). На совещании обсуждался ход уборочной и посевной кампании.

«Как было отмечено на мероприятии, в настоящее время зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 42,1 млн гектаров или 87,7% к посевной площади, намолочено 121 млн тонн зерна при урожайности 28,8 центнера с гектара. По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн тонн (в бункерном весе – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным органов управления АПК российских регионов, к 28 сентября в РФ собрано 85,2 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Пшеница обмолочена с площади 27,9 млн гектаров (94,7% к посевной площади).

В 2017 году РФ собрала рекордный урожай пшеницы – 86,003 млн тонн (в чистом весе).

Минсельхоз отмечает, что урожай продовольственной мягкой пшеницы в 2020 году достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн тонн.

«Увеличение валового сбора происходит в том числе за счет урожая сильной и ценной пшеницы, по данным Центра оценки качества зерна, ее производство достигло рекордных значений за всю историю современной РФ – 25,9 млн тонн с долей 31,2% от общего объема производства», – сказано в сообщении.

Ранее американские СМИ писали, что в последние годы РФ неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепитьсвое лидерство в этой сфере.



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