Мнение: Боевые действия в Карабахе. Видео. 28.09.2020

28.09.2020, 22:05, Разное

Свежие видео боев в Карабахе с обеих сторон.

Уничтожение азербайджанской бронетехники.

Работа по наступающий азербайджанцам.

Трупы азербайджанских солдат убитых в ходе боев 27 сентября.

После применения РСЗО.

Применение системы "ТОС" азербайджанцами.

Звуки дрона над Мартакертом.

Удары турецких БПЛА "Байрактар".

Работа азербайджанской артиллерии.

Азербайджанская пехота.

Убитые армянские солдаты в районе поселка Талыш.

Военкор Пегов на дороге по направлению к Степанакерту.

Что можно отметить.



Чтобы сказал "друг Реджеп" по поводу Северного Кипра…



А теперь, крутое пике. За 2020-й год ЗВР Турции сократились практически в 2 раза и уже сейчас у страны есть трудности с обслуживанием внешнего долга, который достигает 100 млрд. долларов.



Можно отметить, что 2015-й год стал поворотным моментом для турецкой экономики.

1. На фоне развития наступления в Карабахе, в Турции идет крутое пике турецкой лиры. Внешние авантюры Эрдогана все более сложно совмещать с адекватной экономической политикой. Кроме того, сегодня Саудовская Аравия ввела экономическое эмбарго на поставки товаров в Турцию и также не рекомендовала ездить в эту страну.

2. На середину дня 28 сентября, ВС Армении и Карабаха в целом удерживали основные направления. Азербайджан о новых крупных успехах пока не сообщает. Большой акцент идет на огневом поражении сил и средств армий НКР и Армении. Армяне концентрируются на удержании ключевых позиций, очевидно рассчитывая измотать противника в обороне и заставить его умыться кровью при наступлении в горных районах, где Азербайджану сложно использовать свое количественное превосходство и реализовать преимущество в числе танков и ББМ.

3. Судя по материалам с обеих сторон, обе стороны несут тяжелые потери, причем если смотреть на Азербайджан, то видно – если бы не турецкие дроны, то и показывать то особо нечего. Без них, соотношение потерь было бы явно в пользу Армении, а так – выравнивают.

4. Основная дорога на Степанакерт несмотря на вчерашние заявления Азербайджана, по-прежнему проходима. Отмечается поток беженцев и вывоз раненых из зоны конфликта.

5. Азербайджан опровергает сообщения о том, что якобы генерал-майор Маис Бархударов был ранен и попал в плен в ходе разгрома одной из механизированных колонн.