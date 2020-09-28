В мире: Вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию

28.09.2020, 21:48, Новости дня

Похоже, Реджеп Тайип Эрдоган решил втянуть Турцию в еще один конфликт – на этот раз на Южном Кавказе. Его заявления о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией резко контрастируют с позициями России, Запада, а также не находят поддержки на Ближнем Востоке. Почему, в таком случае, Эрдоган решил пойти наперекор мнению ведущих держав мира и как это может отразиться на самой Турции?

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить со «вторжением» Еревана на азербайджанские земли. Также он обвинил Минскую группу ОБСЕ (сопредседателями в которой являются Россия, Франция и США) в неспособности решить карабахскую проблему.

«За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», – сообщил Эрдоган, имея в виду поддержку со стороны США сил самообороны сирийских курдов.

При этом страны-сопредседатели Минской группы, несмотря на агрессивные высказывания Эрдогана, сохраняют дипломатическое спокойствие. В частности, Кремль призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел. Также Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе.

Схожую позицию выразил французский лидер Эммануэль Макрон. Он счел необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и призвал активизировать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона «хорошие отношения [со странами] в том регионе». «Посмотрим, сможем ли мы это (обострение) остановить», – сказал он.

Напомним, в воскресенье утром началось военное столкновение в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск на территорию непризнанной республики, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан заявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку. Кроме того, в соцсетях сообщалось, что турецкие военные якобы готовятся принять участие в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. И хотя официальных подтверждений на этому нет, заявления Эрдогана и других турецких чиновников дают основания говорить о высокой вовлеченности Анкары в конфликт.

«Эрдоган уже неоднократно демонстрировал, что он готов игнорировать мнения других глобальных лидеров и поступать так, как он считает нужным и правильным для себя», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, причина столько резкого заявления со стороны Эрдогана кроется в «проявлениях пантюркизма» и стремлении турецкого лидера расширить зону влияния Анкары на землях, которые в разные времена находились под контролем Османской империи.

«С другой стороны, вопрос Карабаха является одним из немногих, где у России, Франции и США нет принципиальных расхождений. Все стороны заинтересованы в прекращении военного конфликта, продолжении диалога и его продуктивности», – указывает политолог.

Собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают, что желание Эрдогана пойти наперекор мнению крупных держав стало традицией, которая проявляется в конфликтах в Сирии, Ливии, восточной части Средиземного моря, а также в горячих спорах с Францией и США.

«Многие называют Эрдогана «султаном Ближнего Востока» и это соответствует его политическому стилю.

Он считает, что Турция должна войти в группу из 10 ведущих держав мира, даже если с ними придется спорить. Например, грубое вмешательство в ливийский конфликт принесло ему определенный успех, и он решил тиражировать этот опыт на других направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Правда, в последнее время внешняя политика Турции больше похожа на распыление сил, которое не подкреплено серьезными ресурсами. Экономика страны находится в плачевном состоянии. Думаю, если бы Эрдоган вел себя скромнее и осторожнее – он бы смог эффективнее распоряжаться ограниченным бюджетом, исключая риски для своей политической системы», – добавил Ткаченко.

Впрочем, нельзя сказать, что Эрдоган лично виноват в обострении конфликта на Кавказе, считает востоковед Кирилл Семенов. «На обострение пошел Алиев, как президент независимой страны. Но в том, что Турция поддержала Азербайджан, нет ничего удивительного. Это близкие друг другу страны и народы», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, если позиции РФ и Запада по Карабаху в целом совпадают, то позиции стран Ближнего Востока отличаются между собой», – говорит политолог. Он напомнил, что в понедельник Саудовская Аравия наложила эмбарго на турецкие товары. Такое решение вряд ли напрямую связно с конфликтом на Кавказе, «однако Эр-Рияд, соперничая с Анкарой, опасается возрождения имперских амбиций Турции». «С другой стороны, у Саудовской Аравии неплохие отношения с Баку на фоне дистанцирования Азербайджана от Ирана. Поэтому со стороны Эр-Рияда не стоит ждать проармянской позиции. Это было бы слишком недальновидным», – считает востоковед.

«Также не стоит ждать однозначной поддержки Еревана со стороны Ирана. Тегеран в последние годы проводит равноудаленную политику и ему невыгодно, если в карабахский конфликт вмешаются другие игроки. Нейтральную позицию, скорее всего, займет и Израиль, несмотря на активное сотрудничество с Баку в военной сфере», – указывает эксперт.

«А вот ОАЭ вполне могут выступить против Эрдогана из-за своего давнего конфликта с Турцией. Кроме того, все вышеперечисленные страны могут занять хитрую позицию: с одной стороны, резко критиковать Эрдогана за вмешательство в карабахский конфликт, а с другой стороны – никак не комментировать действия Баку, сохраняя с ним хорошие отношения», – заключил Семенов.

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