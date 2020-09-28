 

Армянская община Абхазии обратилась к РФ по поводу Карабаха

28.09.2020, 21:48, Новости дня

Армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики приняла решение обратиться с призывом к РФ об урегулировании конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба общины.

«Армянская община Республики Абхазия обращается с призывом к Российской Федерации как стране-сопредседателю Минской группы ОБСЕ по регулированию нагорно-карабахского конфликта с призывом осудить действия Баку как зачинщиков этой спланированной агрессии», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В обращении община решительно осуждает действия Азербайджана, осуществившего «очередную военную агрессию» против народа Нагорного Карабаха и призывает предпринять все необходимые меры для того, чтобы кризис, «зачинщиком которого традиционно выступает Азербайджан», перешел из военной фазы в русло переговоров.

«На протяжении последних дней в адрес Армянской общины Республики Абхазия поступают сотни обращений от наших соотечественников и друзей со всех районов Абхазии с выражением крайней обеспокоенности эскалацией и фактическим началом войны и готовностью оказать посильную поддержку народу и Армии обороны Арцаха», – отмечается в тексте обращения.

Ранее в понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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