Путин провел переговоры с президентом Молдавии по видеосвязи

28.09.2020, 21:43, Разное

Президент России Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передает Пятый канал. во время переговоров российский лидер озвучил решение о выделении полумиллиарда рублей гуманитарной помощи для поддержки сельскохозяйственных производителей Молдавии, которые пострадали от засухи.

Также Владимир Путин лично встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Их переговоры прошли в Сочи.