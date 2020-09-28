Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно

28.09.2020, 21:43, Разное

Оппозиция безрезультатно потратила огромный протестный потенциал, уверен эксперт. Протестующие так и не смогли внятно сформулировать цели и не смогли добиться даже символических побед, констатировал Суздальцев.

“Белорусская оппозиция в очередной раз сделала все для того, чтобы А. Лукашенко и его семья правили вечно”, – написал политолог в своей колонке на портале “Политобоз”.

Выдвижение Светланы Тихановской и ставка на нее как на “национального лидера” эксперт назвал “аферой”. Результато стали тысячи заключенных и покалеченных граждан, отметил политолог.

Но угасание активной протестной фразы не приведет к стабилизации политической обстановки в республике, считает Суздальцев. Сопротивление переходит с площадей и улиц в учебные заведения, на предприятия, в школы, дворы и кухни, пишет эксперт.

“Дети живут в семьях и не только слышат то, о чем говорят и обсуждают их родители, но и, естественно, с детской непосредственностью пропитываются ненавистью к А. Лукашенко”, – констатировал политолог.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа. Оппозиция создала координационный совет, однако некоторые из его участников были вынуждены покинуть страну.

Выходом из политического кризиса Александр Лукашенко считает конституционную реформу. Часть полномочий должна перейти от центральной власти на нижестоящие уровни. Однако последнее время заявлений о подготовке реформы от президента не слышно.