Источники: американские дипломаты могут быть выведены из Ирака

28.09.2020, 21:40, Новости дня

Вашингтон подготовился к выводу дипломатов из Ирака, предупредив Багдад, что может закрыть свое посольство, заявили два иракских чиновника и два западных дипломата. Ирак опасается, что этот шаг может превратить их страну в зону боевых действий.

Сокращение дипломатического присутствия США в стране, где размещены до 5000 американских военнослужащих, может быть воспринято в регионе как эскалация конфронтации с Ираном, который Вашингтон обвиняет в ракетных атаках и взрывах.

Это, в свою очередь, откроет возможность военных действий всего за несколько недель до выборов в США.

Неделю назад госсекретарь Майк Помпео пригрозил закрыть посольство в телефонном разговоре с президентом Бархамом Салихом, сообщили два источника в правительстве Ирака. Об этом разговоре первым сообщил иракский новостной сайт.

К воскресенью Вашингтон начал готовиться к выводу дипломатического персонала на случай, если такое решение будет принято, сообщили эти источники и два западных дипломата.

Иракцы опасаются, что за отъездом дипломатов последуют военные действия против сил, которые Вашингтон обвиняет в атаках.

Иракский духовный лидер Муктада ас-Садр на прошлой неделе призвал избегать эскалации, которая превратит Ирак в поле битвы.

Один из западных дипломатов сказал, что администрация США не хочет, чтобы ее возможности по ослаблению Ирана или проиранских формирований в Ираке были ограничены. Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон реагировать экономическими или военными мерами, дипломат ответил: «Ударами».

Госдепартамент США, отвечая на вопрос о планах вывода войск из Ирака, сказал: «Мы никогда не комментируем личные дипломатические разговоры министра с иностранными лидерами… Поддерживаемые Ираном группы, запускающие ракеты по нашему посольству, представляют опасность не только для нас, но и для правительства Ирака ".

В регионе, поделенном на союзников Ирана и США, Ирак является редким исключением, поддерживая тесные связи с обеими странами. Но из-за этого он рискует стать полем битвы в марионеточной войне.

Этот риск стал особенно очевиден в январе, когда Вашингтон ликвидировал иранского военного лидера Касема Сулеймани ударом беспилотника в аэропорту Багдада. Иран в ответ выпустил ракеты по американским базам в Ираке.

С тех пор к власти в Ираке пришел новый премьер-министр, пользующийся поддержкой США, а Тегеран по-прежнему поддерживает тесные связи с влиятельными шиитскими вооруженными группировками.

Дипломатический комплекс США в так называемой зеленой зоне Багдада регулярно подвергается ракетным обстрелам. В последние недели ракетные обстрелы возле посольства участились, а конвои, перевозящие технику для международной военной коалиции, подвергались нападениям с использованием взрывных устройств. В результате одного из взрывов пострадал британский конвой в Багдаде, что стало первым нападением на западных дипломатов в Ираке за многие годы.

В понедельник трое детей и две женщины были убиты, когда две ракеты иррегулярных формирований попали в жилой дом, заявили иракские военные. Источники в полиции сообщили, что предполагаемой целью был аэропорт Багдада.

Два источника в иракской разведке заявили, что планы по выводу американских дипломатов еще не приведены в действие и будут зависеть от того, смогут ли иракские силы безопасности положить конец атакам. По словам источников, иракские силы получили приказ предотвращать атаки на американские объекты. Эвакуация американского дипперсонала начнется только в том случае, если эти усилия потерпят неудачу.

Иракцы обеспокоены тем, как предстоящие выборы в США влияют на решения администрации Трампа.

Хотя Трамп подчеркивает жесткость своей политики в отношении Ирана, он также давно обещал вывести войска с Ближнего Востока. США уже сокращают контингент, отправленный в Ирак для борьбы с «Исламским государством» в 2014-2017 годах.