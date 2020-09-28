Мнение: Письмо: “Ребеночек убегает от инструментов”

28.09.2020, 21:35, Разное

Я про хвосты обещала писать, но пока не пишу.

Потому что каждый раз как я пишу про хвосты, меня засыпают письмами Спасатели, которые считают хвостами свои сливы. И Ученицы, которые ищут наказания за ошибки прошлого.

Вот в предыдущем письме автор уверен, что это его долг – возить на спине героиню и все время стоять перед ней на четвереньках.

А в этом письме поступок – в прошлом, проблема давно вне границ, но автор сливается и сливается, и эти сливы – это ее косяки перед теми, кому она должна в настоящий момент. Вот так сливы увеличивают ваши косяки.

evavarvara

Уважаемая Эволюция,

Я очень благодарна Вам за возможность написать Вам и пишу Вам с надеждой на то, что Вы разберёте мое письмо.

Мне 39 лет. Четыре года назад я сделала аборт. После этого я несколько лет пыталась забеременеть, в отношениях и в секс онли, от кого-нибудь. У меня было много партнеров за это время, и меня интересовала в первую очередь, есть ли вероятность забеременеть от этого мужчины или нет. В итоге, я забеременела в секс онли, сейчас моей малышке полгодика. Я очень счастлива с ней. Сейчас появилось ощущение, что многие годы до этого я жила в полудепрессии, затем как будто бы включили свет в комнате с тусклым освещением, и все предметы обрели полноту и резкость. Сейчас мне хочется жить и что-то делать для своего будущего и будущего моей доченьки.

(Вроде все хорошо. У автора есть дочка, она успела родить и теперь очень довольна. Молодец)

Тем не менее, все чаще меня начинает накрывать ужасом, когда я вспоминаю о том, что четыре года назад я сделала аборт. Я думала, что со временем станет немного легче, надеялась, что забота о ребеночке сможет как бы отбелить тот поступок, но со временем становится все хуже.

(Ей становится все хуже, потому что она хочет “отбелить”. То есть она думает, что если будет сильней и сильней сокрушаться, некто извне снимет с нее чувство вины. Ученица ждет прощения)

Раньше я пыталась уговорить себя, что кто-то меня заставил принять такое решение, что у меня были такие жизненные обстоятельства, которые не позволяли мне родить ребёнка на тот момент, но сейчас четко осознаю, что все это бред. К тому же, я очень долго принимала решение об аборте и сделала его на сроке 13 недель. Сейчас я знаю, да и тогда знала на самом деле, что на этом сроке у ребёночка уже есть ручки и ножки, что он трогает руками лицо. Я пытаюсь останавливать себя, но начала в последнее время читать статьи о том, как ребёночек убегает от инструментов во время аборта, о том, как после аборта их просто выбрасывают, испытываю ужас при этом, но не могу остановить себя. Пыталась отвлекаться, часто получается, но затем осознание того, что я совершила, накрывает ещё с большей силой.

(Автор, надо побольше фильмов скачать про внутриутробное развитие и смотреть-смотреть, рыдать-рыдать. И пусть ваша дочка в это время лежит в ужасе и смотрит на маму и страдает тоже вместе с вами. Понятно, как слив энергии в дыру увеличивает ваши косяки? Она должна своей дочке счастливую, сильную, устойчивую мать. Но вместо этого превращается в мокрую тряпку, отбирая у дочки, накручивает себя и ждет, что некто извне ее поставит на ноги, если она будет истошней страдать)

Вы писали о том, что в случае вины перед другими помогают активные действия. Я пыталась придумать, что можно было бы сделать в этом случае, но, к сожалению, не получается.

(Фокус ее направлен в прошлое, там она хочет активно действовать, вместо того, чтобы делать побольше в настоящем для своей дочки и для своих родителей, для живых людей, которые в ней очень нуждаются)

Уважаемая Эволюция, я хотела спросить Вас, что можно сделать, чтобы справится с чувством вины за то, что 4 года назад я убила существо, которое от меня зависело?

(Застрелитесь, пусть ваша дочка живет в нужде, печали и сиротстве, раз ее мать такая дура)

Забеременела я не случайно, я осознавала, что это может произойти.

(В общем тут обсуждать нечего. Давайте обсудим, что люди очень часто принимают за хвосты, а хвостами это не является. И как они косячат в настоящем, когда сливаются прошлому. Разные ситуации берите, не надо совсем аналогичные этой)