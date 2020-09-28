Times – Горбачёв призвал Вашингтон начать диалог с Москвой во избежание новой ядерной гонки

28.09.2020, 21:25, Новости дня

В интервью британскому The Times первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв предупредил об опасности новой ядерной гонки между Россией и США, которая ускорилась после выхода Вашингтона из Договора РСМД. Горбачёв призвал победителя предстоящих президентских выборов в США сесть за стол переговоров с Россией.



Reuters

Михаил Горбачёв призвал победителя на предстоящих президентских выборах в США, вне зависимости от того, кто им станет, провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый президент СССР выразил опасения, что ядерная гонка нова выходит из-под контроля, пишет The Times.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из этой застывшего состояния», — заявил Горбачёв в интервью изданию, добавив, что для выхода из сложившегося положения нужен импульс со стороны президентов РФ и США .

Горбачёв отметил, что отношения между двумя странами в середине 1980-х годов были сложнее, чем они есть сейчас. Однако РФ и Соединённым Штатам тогда удалось найти выход при помощи «доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом».

По мнению бывшего лидера, Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик», иначе говоря, встречу с экс-президентом США Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году, которая проложила путь к заключению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в прошлом году вышел Белый дом.

Горбачёв опасается, что после такого решения президента США Дональда Трампа ядерная гонка между Россией и США ускорилась. Дело в том, что подписание ДРСМД стало важнейшим шагом держав по сокращению своих ядерных арсеналов и снижению угрозы ядерной войны в мире.

Особую озабоченность, по словам экс-президента, вызывают планы США по разработке нового ядерного оружия, что повлекло за собой объявление Россией о разработке целого ряда новых оружейных систем. «Мировая политика движется во всё более опасном направлении. Нынешняя деятельность в военной сфере стала похожа на подготовку к настоящей войне», — посетовал Горбачёв.

Как отмечает издание, бывшего советского лидера все больше тревожит последующее ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Начатые им реформы проложили путь к снятию железного занавеса и прекращению холодной войны

Нынешнего президента РФ Горбачёв считает «умным, волевым и трудолюбивым». Однако, похоже, не одобряет попытки Путина, как это называет издание, «воспользоваться хаосом в Белоруссии», для того чтобы добиться продвижения в вопросе Союзного государства.

«Все страны должны вести себя очень аккуратно, не вмешиваться извне. Мы должны дать народу Белоруссии возможность самостоятельно найти выход из сложившейся непростой ситуации», — приводит The Times слова Горбачёва.

При этом Горбачёв продолжает сожалеть о распаде СССР, потому что уверен, если бы Советский Союз не распался, «это был бы лучший мир — более стабильный, более безопасный, более справедливый». Тем не менее бывший глава государства подчеркнул, что «в истории нет сослагательного наклонения».