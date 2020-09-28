DWN – из-за пандемии коронавируса на Западе прогремел «долговой взрыв»

28.09.2020, 21:25, Новости дня

Пандемия коронавируса спровоцировала на Западе «долговой взрыв», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сильнее всего пострадал государственный сектор, но убытки потерпели и предприятия, а также частные домашние хозяйства. В Германии же и Европе в плане долгов «прорвало все плотины». Дефицит немецкого бюджета достиг рекордной отметки в €218 млрд, а в Брюсселе впервые в истории ЕС решили выпускать свои собственные займы.



Reuters

С начала 2020 года долги государств, предприятий и домашних хозяйств существенно выросли, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным Института международных финансов, в первом квартале общий объем мировых задолженностей вырос до рекордного значения в $258 трлн. Во втором же квартале ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса. Чтобы не допустить краха национальных экономик из-за мер по борьбе с COVID-19, государства взяли взаймы ещё $12,5 трлн.

Сильнее всего от «долгового взрыва» пострадал государственный сектор. Задолженности же компаний сильно выросли только в США. В Европе же — не так сильно. И наименьший ущерб понесли частные домохозяйства, потому что им помогли деньгами власти, однако в то же время по ним ударила безработица, объясняет издание.

В Германии и Европе в плане долгов «прорвало все плотины», продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В нынешнем году дефицит немецкого бюджета достиг рекордной отметки в €218 млрд. Берлин одобрил многомиллиардный пакет помощи для безработных и предприятий. К тому же Германия собирается инвестировать деньги в развитие так называемых технологий будущего.

На европейском уровне последствия ещё масштабнее, продолжает издание. Еврокомиссия собирается впервые в истории ЕС выпускать свои собственные займы, ответственность за выплату которых будут нести все государства-члены союза. Речь идёт о спорных «евробондах», которые в Брюсселе собираются ввести «через заднюю дверь». В результате Еврокомиссия возьмёт долгов на €360 млрд. А выплатить их нужно будет к 2058 году.