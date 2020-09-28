Bloomberg – между Москвой и эр-Риядом назревает новая нефтяная схватка

28.09.2020, 21:25, Новости дня

Между главными странами группы ОПЕК+ — Россией и Саудовской Аравией — вновь может развернуться серьёзное противостояние из-за разногласий по ценам на нефть на фоне удручающе медленного восстановления спроса, пишет эксперт Bloomberg Джулиан Ли. Как напоминает аналитик, Москва и эр-Рияд уже схлестнулись при аналогичных обстоятельствах в марте этого года, спровоцировав резкое падение цен на «чёрное золото», и повторение подобного не нужно никому.



Reuters

Между главными мировыми производителями рынка до конца года может произойти очередное столкновение, пишет аналитик Bloomberg First World Джулиан Ли. Как поясняет эксперт, «тяжеловесы» рынка — Саудовская Аравия и РФ — по-разному смотрят на то, как следует реагировать на снижение темпа восстановления спроса на углеводороды.

Возвращение ограничений на передвижение между странами и проведение общественных мероприятий по всей Европе, а также постепенное сворачивание многими странами программ поддержки предприятий тормозят спрос на нефть, а группа ОПЕК+, входящие в которую страны в мае уже сократили добычу на рекордные 9,7 миллионов баррелей в день, тем временем начинает задумываться о следующем смягчении лимитов на добычу, отмечает аналитик. «Не стоит забывать, чем всё закончилось в прошлый раз, когда они не смогли договориться о том, что предпринять», — подчёркивает он.

Как напоминает Ли, картель ОПЕК наряду с Международным энергетическим агентством (МЭА) вновь принялись снижать прогнозы по спросу на нефть в нынешнем году: МЭА за минувшие два месяца урезало свои оценки на 400 тыс. баррелей в день, а ОПЕК — на 500 тыс. Кроме того, руководитель департамента МЭА по нефтяной промышленности и рынкам Нил Аткинсон заявил в четверг на организованном Bloomberg мероприятии, что агентство в своём очередном ежемесячном докладе «скорее не повысит, а снизит» прогнозы по спросу.

По оценке аналитиков транснациональной финансовой корпорации Standard Chartered, главными сдерживающими факторами для роста спроса на нефть являются сокращение торговли, ослабевание экономик многих стран, а также «эффект домино», который производят закрытие предприятий и потеря рабочих мест, продолжает аналитик Bloomberg. Теперь, когда спрос, по идее, должен был уже начать восстанавливаться, он вновь начал сокращаться, что стало результатом «нового раунда» мер по борьбе с коронавирусом, совпавшего по времени с сокращением правительствами мер экономической поддержки; в частности, по такому сценарию складывается ситуация в США, где уже 30 сентября прекратит действовать масштабная программа экономической помощи, предусмотренная Законом о помощи, пособиях и мерах по поддержанию экономической стабильности для пострадавших от пандемии коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act или CARES). Затронутыми оказались и азиатские страны — по данным Standard Chartered, единственной страной региона, где кривая роста спроса на нефть хотя бы отдалённо напоминает по форме букву V, стал Таиланд

Разумеется, дело отнюдь не только в спросе, ведь потребность в дополнительных закупках нефти у стран ОПЕК+ также зависит и от того, сколько «чёрного золота» можно импортировать у остальных производителей, а в этом плане ситуация остаётся как минимум столь же туманной, что и со спросом, пишет Ли. Как объясняет эксперт, с одной стороны, страны ОПЕК+ могут выиграть от ситуации в США — судя по свежей статистике, Америку в ближайшие недели или месяцы ожидает ещё один серьёзный спад добычи нефти. С другой же, группа испытывает проблемы из-за внутренних разногласий: хотя в целом в ОПЕК+ заявленные лимиты на добычу на этот раз соблюдались «до необычного прилежно», что отчасти стало результатом «серьёзного» подхода к вопросу со стороны министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана, ряду государств до сих пор не удаётся полностью добиться того уровня сокращения добычи, на который они согласились, констатирует аналитик.

Дополнительным источником неопределённости выступает Ливия, которая осталась за рамками сделки ОПЕК+ о снижении добычи, полагает автор. Перемирие в гражданской войне, которая до сих пор продолжается в этой стране — члене ОПЕК, может позволить ей нарастить экспорт нефти, нарастив предложение в крайне неудобный для остальных стран картеля момент. В государственной нефтяной компании Ливии предсказывают, что страна способна быстро нарастить добычу до 260 тыс. баррелей в день с нынешнего уровня, составляющего примерно треть от этой цифры, а к концу года, как предполагают уже в банке Goldman Sachs, объём экспорта может превысить этот показатель уже вдвое.

Единого мнения по поводу того, какой окажется динамика спроса на нефтяном рынке в ближайшие месяцы, нет даже у крупнейших мировых нефтетрейдеров, включая Vitol Group, Trafigura Group и Mercuria Energy Group, подчёркивает Ли. Так, сооснователь и гендиректор Mercuria Марко Дюрнан убеждён, что рынку «не нужна лишняя нефть», которую в ОПЕК+ планируют начать добывать с января. Аналогичного мнения придерживаются и руководители Trafigura, и лишь Vitol занимает по сравнению с конкурентами значительно более оптимистичную позицию.

На фоне такой неопределённости стали закономерным образом возникать трения внутри ОПЕК+, отмечает автор. Тогда как Саудовская Аравия желает прежде всего не допустить снижения цен на нефть, и Абдулазиз бин Салман уже подчеркнул, что группа будет действовать «на упреждение», дабы предотвратить опережение спроса предложением, его российский коллега Александр Новак высказывается более осторожно, желая «избежать повторного пересмотра условий сделки, сейчас устанавливающей целевые показатели по добыче до конца апреля 2022 года». Это соглашение предполагает, что ОПЕК+ начиная с января нарастит общую добычу на 2 миллионов баррелей в день, и Новак «предпочитает выждать настолько долго, насколько это возможно, прежде чем это условие менять», пишет Ли.

«Мы все видели, куда может завести противостояние между двумя крупнейшими монстрами ОПЕК+ — аналогичные разногласия, когда РФ хотела сохранить статус-кво, а Саудовская Аравия пыталась добиться ещё более серьёзного сокращения добычи, уже возникали между ними в марте, что спровоцировало недолгую «кучу-малу» в плане наращивания предложения, поспособствовав падению цены на нефть ниже $20 за баррель. Повторение подобного никому не нужно», — подытоживает аналитик Bloomberg.